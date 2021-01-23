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İstanbul Büyükçekmece'de organize suç örgütü operasyonu

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uzun süredir takip ettikleri Avcılar ve Büyükçekmece’deki adreslere düzenledikleri eş zamanlı operasyonlarda 103 kg uyuşturucu madde ve 4 adet ruhsatsız tabanca ele geçirdi

İstanbul Büyükçekmece'de organize suç örgütü operasyonu

İstanbul'da uyuşturucu maddeyi piyasaya sürmeye çalışan yasa dışı örgütün lideri S.Ö. isimli şahsın daha önce işlediği suçlardan dolayı toplam 16 suç kaydının bulunduğu ve halen arama kaydının olması sebebiyle suç örgütünü yurt dışından yönettiği bilgilerini elde etti. Söz konusu uyuşturucu maddenin dağıtımının yapılması için kuryelik yapan A.M.A. isimli şahıs ile irtibatı olduğu M.T. yakalandı.

Habertürk'ten Emrah Doğru'nun haberine göre şüpheliler A.M.A. ve M.T. Jandarma’daki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine sevk edildi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde kaçakçılığı ile mücadeleye yönelik yaptığı istihbarı çalışmalar neticesinde; S.Ö. isimli şahsın yasadışı yollarla Çin’den temin ettiği uyuşturucu maddeyi hava ve deniz yolu ile Türkiye’ye getirdiğini, örgüt üyeleri M.T., Ü.B. ve kurye olarak kullanılan A.M.A. isimli şahıslar aracılığıyla da İstanbul ili genelinde piyasaya sürme hazırlığında olduğunu öğrendi.

JANDARMA HİÇBİR AYRINTIYI KAÇIRMADI

Örgüt lideri S.Ö. öncelikle Avcılar ve Büyükçekmece’de depo kiraladı. Ardından Ataşehir’de ikamet eden ve uyuşturucu maddelerin dağıtımını yapabilecek A.M.A. ile irtibat kurdu. Suç Örgütü liderinin, faaliyetlerin tespit edilmesini önlemek ve satışını yaptıkları uyuşturucu maddelerin yakalanmasının önüne geçmek maksadıyla, örgüt mensuplarını birbiri ile irtibatı olmayan birbirinden çok uzak mesafedeki bölgelerden seçtiği Jandarma ekiplerinin gözünden kaçmadı.

YİNE KADIN KURYE

Jandarma ekipleri, örgüt lideri S.Ö.’nün kurye olarak kuallandığı A.M.A. isimli kadını yakın takibe aldı. Büyükçekmece’de irtibatlı bulunduğu M.T. isimli şüpheliden Bonzai isimli uyuşturucu maddeleri teslim aldığının tespit edilmesi üzerine operasyon için düğmeye basıldı.

BUZDOLABINDA TÜRK LİRASI VE DOLAR ZULASI

Jandarma ekipleri, kurye olarak kullanılan A.M.A. isimli şahsın evinde yaptığı aramada, evin çeşitli yerlerine gizlenmiş hassas teraziler ve suç örgütünün faaliyetlerinde kullandığı değerlendirilen 4 adet ruhsatsız tabanca ele geçirdi. A.M.A.’nın uyuşturucu madde satışından elde ettiği değerlendirilen paraları, buzdolabının içerisinde sakladığı görüldü. Tüm bu aramalar neticesinde yüklü miktarda Türk Lirası ve Dolar ele geçirildi.

BAGAJ DEĞİL SUÇ DEPOSU

Örgütün kullandığı araçta yapılan aramalarda da çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Aracın bagaj kısmındaki torbalarda bulunan, 100 kilogram Bonzai isimli uyuşturucu madde, 2 kilogram Mariuhana isimli uyuşturucu madde ve 1 kilogram Metamfetamin isimli uyuşturucu maddeye ekipler tarafından el konuldu.

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