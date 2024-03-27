İstanbul Büyükşehir Başkanı adayı olan Ekrem İmamoğlu kimdir?
31 Mart yerel seçimlere adım adım yaklaşırken, vatandaşlar oy verecekleri adayları araştırıyor. İstanbul için aday olan isimlerden biri Ekrem İmamoğlu, 2019 yılından beri İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ancak İmamoğlu, bir dönem daha başkan olmak için adaylığını koydu. Peki, Ekrem İmamoğlu kimdir? İşte, Ekrem İmamoğlu hayatı ve siyasi geçmişi...
2019 yılından beri İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak görev yapan Ekrem İmamoğlu, 31 Mart yerel seçimleri için bir kez daha adaylığını koydu. İmamoğlu, bu seçimleri de kazanırsa 2029 yılına kadar İstanbul Belediye Başkanı olacak. Peki, Ekrem İmamoğlu kimdir? İşte, Ekrem İmamoğlu hayatı ve siyasi geçmişi...
EKREM İMAMOĞLU KİMDİR?
Ekrem İmamoğlu, 1970 yılında Trabzon'un Akçaabat ilçesi Cevizli köyünde doğdu. Trabzon Lisesi’nden mezun oldu. İstanbul Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümü’nden mezun oldu. Lisans eğitiminin ardından aynı üniversitede İnsan Kaynakları Yönetimi Yüksek Lisans eğitimi aldı. Okul yıllarında amatör olarak futbol oynadı. Trabzonspor Futbol Kulübü, Trabzonspor Basketbol Kulübü ve Beylikdüzüspor Kulübü’nde yöneticilik yaptı.
1992 yılında, henüz yüksek lisans öğrencisiyken aile şirketinde çalışmaya başladı. Ardından grup şirketlerinin yönetimini üstlendi; konut ve kentsel planlama projeleri yürüttü. Bu projelerini planlar ve yönetirken karşılaştığı yerel siyasetten kaynaklanan sorunların çözümü için siyasete girmeye karar verdi.
EKREM İMAMOĞLU HAYATI
2009 yılında Cumhuriyet Halk Partisi’ne (CHP) katıldı, Beylikdüzü İlçe Örgütü’nün üyesi oldu. O yıl yapılan yerel seçimin ardından CHP Beylikdüzü İlçe Başkanlığı’na seçildi.
5 yıl boyunca ilçe örgütünü büyüten ve aktif hale getiren bir ilçe başkanlığının ardından, 2013 sonunda ön seçimle CHP Beylikdüzü Belediye Başkan adayı gösterildi. Ekrem İmamoğlu, 30 Mart 2014 yerel seçimlerinde Beylikdüzü Belediye Başkanlığı’na seçildi.
Belediye Başkanı seçildikten sonra, 2014 - 2019 yılları arasında Beylikdüzü ilçesinin çehresini değiştiren çok sayıda projeyi hayata geçirdi. İmamoğlu, ilçenin sosyal yaşamında, altyapı hizmetlerinde ve hayat standartlarının yükseltilmesinde yaptığı olumlu değişimler sonucu Beylikdüzü sakinlerinin, medyanın, akademik camianın ve parti üst yönetiminin dikkatini çekti.
EKREM İMAMOĞLU SİYASİ GEÇMİŞİ
Bu gelişmeler ardından CHP, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Ekrem İmamoğlu'nu Millet İttifakı’nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı gösterdi. Üç aylık kısa sürede, etkili bir kampanya yürüten İmamoğlu, yüzde 48.82’lik oy oranıyla İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı seçildi.
Ancak Ak Parti'nin itirazları sonucu İmamoğlu’nun belediye başkanlığının 18. gününde YSK, İBB Başkanlığı seçimlerini ve verdiği mazbatayı iptal etti. YSK, 23 Haziran 2019’da seçimin yenilenmesine karar verdi.
23 Haziran seçimlerinde yüzde 54.2’lik oy oranı ile yeniden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi. İmamoğlu, 27 Haziran 2019 tarihinde mazbatasını alarak İBB Başkanlığı görevine başladı. Evli ve 3 çocuk babası olan Ekrem İmamoğlu, 1988 yılından beri İstanbul’da yaşıyor.
İmamoğlu, 31 Mart 2024 günü yapılacak yerel seçimler için bir kez daha yarışacak.