Habertürk'ten Mehmet Demirkaya'nın haberine göre İBB Meclisi, 23 haziran seçimlerinden sonraki ilk toplantısını yaptı. Meclisin kaç gün çalışması gerektiği ile ilgili tartışma zaman zaman sertleşti. Başkan İmamoğlu, Meclisin kaç gün çalışması gerektiği konusunda yetkinin başkana ait olduğunu savunurken, Ak Parti grubu bu yetkinin Mecliste olduğunu iddia etti.

İmamoğlu daha sonra İBB’nin mali durumu ile ilgili olarak bilgi verdi.

Problemlerin çözümü için acil tedbirlere ihtiyaç olduğunu belirten İmamoğlu, “An itibariyle fiilen 7,2 milyar olan gelir-gider farkı, önceden alınmış olan kredilerin ödemesiyle birlikte ise 9,8 milyara kadar çıkmaktadır” dedi.

2015 yılına kadar mali durumun iyi olduğunu ancak 2015’ten sonra durumun kötüye gittiğini savunan İmamoğlu, yolun sonunun çöküş ve iflas olduğunu, gidişatı çok ciddiye almak ve temelden değiştirmek zorunda olduklarını söyledi.

"HANGİ KAMU YÖNETİMİ BÖYLE BİR KARARA İMZA ATABİLİR?"

Göreve geldiklerinde İBB’nin kasasında sadece 7 milyon TL olduğunu açıklayan İmamoğlu daha sonra şunları söyledi:

“Kasa teslim alındığında 5,8 milyar TL vadesi geçmiş ve ödenmemiş ödeme bekliyordu.(Müteahitlere, şirketlere, iştiraklere, firmalara, şahıslara)

Bu 5,8 milyarlık vadesi geçmiş borcun 1,5 milyarlık kısmı iştiraklere olan borçtur. İştirakler ödeme alamadıkları için taşeronlara ödeme yapamıyor.

Bu ise hizmetlerde aksaklıklara neden oluyor. Hatta yapılamama noktasına getiriyor. Örneğin Ağaç A.Ş taşeronlara ödeme yapamadığından park ve bahçeler bakımsız duruma getirilmiştir.

Her ayın sonunda gelen Maliye Bakanlığı payı önden alınmış ve tamamı harcanmış. Üstelik, vergiler ve maaşlar için de tek bir kuruş bırakılmamış. Bu nasıl olabilir? Hangi normal kamu yönetimi böylesi bir karara imza atabilir?”

İBB MECLİSİ ÖNÜMÜZDEKİ PERŞEMBE TOPLANACAK

Nakit akışının düzeltilmesi için acilen kredi bulunması gerektiğini, belediye şirketlerinin yönetimlerinin liyakat usulüne göre yenilenmesi gerektiğinin altını çizen İmamoğlu, şirketlerin olağanüstü genel kurul toplantılarının yapılması ve yeni yönetimlerle ilgili kararların alınmasının şart olduğunu söyledi.

İmamoğlu’nun “Biz bu meclisten borçlanma ihtiyacının minimum 2,2 Milyar TL’si için bu meclisten, bakiyesi için Eylül Meclisinden onay almayı planlıyoruz. Şimdiki talebimiz, bu ihtiyacın münhasıran oylanması ve kabulüdür” şeklindeki teklifi üzerine, Ak Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu, “Geçmişteki bizim borçlanma tekliflerimize CHP grubu ret oyu vermiş olsa da biz sizin teklifinize evet diyeceğiz” dedi.

Resmi ve dini bayramlarda toplu ulaşımın ücretsiz olması başta olmak üzeri diğer tüm teklifler ilgili komisyonlara havale edildi. İmamoğlu, Meclisi Perşembe günü toplanmak üzere kapattı.