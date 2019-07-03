İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu siyasi partilerin İstanbul il başkanlıklarını ziyaret etti. İlk olarak Saadet Parti'ni ziyaret eden İmamoğlu'nu, İl Başkanı Abdullah Sevim'in İstanbul dışında olması nedeniyle İl Başkan Yardımcısı Bülent Kaya karşıladı.SP İl Başkanlığı makamına geçen İmamoğlu, bir süre yöneticilerle görüştü.

Ardından Kaya ile birlikte açıklama yapan İmamoğlu, bütün siyasi partilerin il başkanlıklarını ziyaret edeceklerini söyledi.Belediyede siyasi partilerle ilgilenen bir masa kuracaklarını ifade eden İmamoğlu, "Bu değerli masayı kuracak ve beraber çalışacağız. Zaman içerisinde bu ziyaretlerden sonra elbette taahhütlerimiz olacak. İnşallah siyasi partilerimizin katkısıyla bu düzeni koordine edeceğiz. Bu İstanbul'un lehine olacaktır." dedi.

İMAMOĞLU İYİ PARTİ İL BAŞKANLIĞINDA

SP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Kaya ise İstanbul'un artık huzura ihtiyacı olduğunu vurgulayarak, "İnşallah, Sayın Başkan İstanbul'un huzura kavuşması için gerekli çalışmalar yapar. Hayırlı işlerde destekçisi, yanlış işlerde de onu eleştiren ve düzelten taraf olacağız." dedi.Karşılıklı hediyeleşmenin ardından İmamoğlu, Cevizlibağ'da bulunan SP İl Başkanlığı'ndan ayrılarak İYİ Parti'nin Merter'deki İstanbul İl Başkanlığı'na geldi. Burada İl Başkanı Buğra Kavuncu ve diğer yöneticiler tarafından karşılanan İmamoğlu, bir süre il yönetimiyle görüşme yaptı.

HDP İSTANBUL İL BAŞKANLIĞI'NA ZİYARET

İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu siyasi parti ziyaretleri kapsamında HDP İstanbul İl başkanlığına ziyarette bulundu. İmamoğlu'nu kapıda HDP İstanbul İl Eş Başkanları Esengül Demir ile Cengiz Çiçek karşıladı. HDP İl binasında yapılan ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan Ekrem İmamoğlu "İstanbul'da siyasi partilerle bir arada İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak önümüzdeki süreci yönetmek bir arada düşünmek tartışmak konuşmak bu bağlamda bir işbirliğini istediğimizi belirtmiştik. Bu kapsamda HDP'yi bugün ziyaret ettik. Eş Başkanları bizi ağırladılar kendilerine çok teşekkür ediyorum" dedi.

SELAHATTİN DEMİRTAŞ'A ZİYARET

Bir gazetecinin “Selahattin Demirtaş'ı ziyaret etmeyi düşünür müsünüz şeklindeki sorusu üzerine İmamoğlu, Sayın Demirtaş'a ben 23 Haziran öncesi söylemleri ve ortaya koyduğu teşvikten -destekten ötürü ben teşekkürümü etmiştim. Bu tutum ve davranışlar bizim için çok değerli. Bu bize çok da soruldu. Tutuklu ama niçin tutuklu Herkes gibi ben de anlamak istiyorum. Bu bağlamda özellikle hukuk açısından mağdur edilmiş her kim var ise ben yanında olduğumu ve bu sürecin bir an önce bitirilmesi gerektiğini, insanların suçu belli değilken yaratılan ortamda yıllarca hapis yatan insanların hayatlarını kaybettiğini biliyoruz. Elbette ki imkan olsa ziyaret etmek isterim. Ama bazı ziyaretlerle ilgili kurul ve kurallar var. Bu bağlamda herkes için adalet hızlıca yerini bulur. Hak eden herkesin özgürlüğüne kavuşmasını diliyorum dedi.

AK PARTİ'DEN DÖNÜŞ OLDU MHP'DEN CEVAP BEKLENİYOR

Ekrem İmamoğlu, "AK Parti'den dün öğleden sonra sadece bütün belediye başkanları ile ziyaretimize gelmek istediklerini noktasında bir geri dönüş iletildi. Pazartesi bir randevu verdik" diye konuştu. İmamoğlu MHP'yle ilgili olarak ise ""MHP'den henüz geri bir dönüş almadık. Bekliyoruz. Yani il başkanının şehir dışında olduğuna dair bir bilgi iletildi. Henüz bir geri dönüş almadık" diye konuştu.

"ANITKABİR'İ ZİYARET EDEREK ATAMIZIN HUZURUNA ÇIKACAĞIZ"

İmamoğlu, Anıtkabir ziyaretinin ne zaman gerçekleşeceğiyle ilgili soruya ise “Biz bu kararımızı verdikten sonra Anıtkabir komutanlığı ile de irtibata geçtik. Bir devlet töreni statüsünde vatandaşlarımızın olmadığı bir saat aralığında sabah erken saatlerinde ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bir kurumsal ziyareti. Benimle birlikte belediye meclis üyelerimiz İstanbul'un 39 belediye başkanı, aynı zamanda onlarda İBB Meclis üyesi. Anıtkabir'i ziyaret ederek atamızın huzuruna çıkacağız ve çelenk töreni olacak. Törenin zamanlamasını yazılı bir şekilde hem siyasi partilere hem de belediye başkanlıklarına bildirdik. Geri dönüşleri alıyoruz, bu hafta sonuna kadar dönülmesi noktasında da bir takvim belirledik. Aynı zamanda Pazartesi de mecliste sözlü olarak dile getireceğim. Umarım hep birlikte belki de ilk defa özellikle son 30 yıldır ilk defa İBB olarak göreve başlamanın verdiği takvim başı itibariyle güzel bir ziyaret yaparak devlet geleneğimizin bir usulünü de yerine getirmiş oluruz. Hem atamızın huzurunda silah arkadaşlarına dualarımızı minnet duygularımızla dile getirmiş oluruz. Dolayısıyla kendilerinden cevap bekliyoruz" şeklinde yanıt verdi.