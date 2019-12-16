Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerGündem

İstanbul Büyükşehir Belediyesi araç ihalesi iptal edildi

ihaleye giren 2 firma gerekli şartları içeren teklif vermeyince İstanbul Büyükşehir Belediyesi araç ihalesi iptal edildi.

İBB

İBB Destek Hizmetleri Hizmetleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen 2020 Yılı Kiralık Araç İhalesi, İBB'nin Bakırköy'deki Ek Hizmet Binası'nda gerçekleştirildi. İhale komisyonuna İBB Satın Alma Daire Başkanı Arif Gürkan Alpay başkanlık yaptı.565 sürücülü personel çalışması ve 1826 adet araç kiralamak üzere açık ihale usulü ile düzenlenen ihaleye 2 teklif sunuldu.İhaleye katılan Ağaoğlu Danışmanlık İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi 141 milyon 277 bin 790 lira, Taksim Taahhüt Limited Şirketi 110 milyon 737 bin 819 lira teklif sundu.

İhale komisyonuna başkanlık yapan Alpay, her iki isteklinin de zarf ve belge kontrolleri sonrası gerekli şartlara haiz olmadıklarını ve geçici teminat belgelerini sunmadıkları için teklifleri reddederek ihaleyi iptal ettiklerini söyledi.Alpay, yeni ihalenin hazırlığının yaklaşık 40 gün kadar süreceğini ifade ederek hizmetlerde aksama olmaması için ellerinden geleni yapacaklarını kaydetti.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

SON DAKİKA HABERİ! Doğa Koleji yeni sahibi kim? Doğa Koleji'nden açıklama geldi mi?
GÜNDEMDoğa muamması! Kritik gün...
Necip Hablemitoğlu'nun suikasttan hemen önceki görüntüleri ortaya çıktı
GÜNDEMHablemitoğlu'nun son anları
İçişleri Bakanlığı: Yabancı terörist sınır dışı edildi
GÜNDEMİçişleri Bakanlığı'ndan önemli açıklama
TBMM'de en uzun oturum gerçekleşti
GÜNDEMMeclis'te rekor kırıldı
İYİ Parti'den "Suriyeli Sığınmacıların Ülkelerine Dönüş Çalıştayı"
GÜNDEMİYİ Parti'den "Suriyeli Sığınmacıların Ülkelerine ...
Af yasası SON DURUM! Af yasası ceza indirimi son dakika bugün! 16 Aralık genel af yasası
GÜNDEMAf yasası son dakika bugün ne oldu 2019
Kamyon damperi elektrik hatlarını kopardı
GÜNDEMFacia ucuz atlatıldı!
Daninmarkalı PKK şüphelisi, sınırda yakalandı
GÜNDEMDaninmarkalı PKK şüphelisi, sınırda yakalandı
Sefir ne demek? Sefir TDK anlamı
GÜNDEMSefir ne demek?
'Pazartesi açıklama yapacağız' diyen Doğa Koleji'nden bugün de ses çıkmadı
GÜNDEMDoğa Koleji'nden bugün de açıklama yok!

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X