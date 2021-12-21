İBB'den "Noel Bayramı" yemeği 0:00 / 0:00

AA

Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen davete katılan İstanbul ve Ankara Süryani Kadim Cemaati Ruhani Lideri ve Patrik Vekili Metropolit Filüksinos Yusuf Çetin, İstanbul Latin Katolik Cemaati Ruhani Reisi-Vatikan Temsilcisi Episkopos S. E. Monsenyör Massimiliano Palinuro, Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan ve Fener Rum Patriği Bartholomeos, kısa bir Noel tebriği konuşması yaptı.

Programa ayrıca Türkiye Ermeni Katolik Cemaati Ruhani Reisi Başepiskopos Levon Zekiyan, Türkiye Süryani Katolik Patrik Vekili Korepiskopos Mgr. Orhan Çanlı, Keldani Katolik Kilisesi Ruhani Lideri Başepiskopos Mgr. Ramzi Garmou Vekili Mgr. François Yakan, Ermeni Protestan Kilisesi Pastörü Kirkor Ağabaloğlu, Protestan Kiliseler Derneği Başkanı Pastör Ali Kalkandelen, İstanbul Protestan Kiliseleri Temsilcisi Pastör Carlos Madrigal ve Cemaat Vakıfları Temsilcisi S. Can Ustabaşı ile Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş da katıldı.

AA'nın haberine göre; yemekte konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'un, pek çok farklı din, millet ve kültürden insanların tarih boyunca komşuluk ettiği eşsiz, dünya güzeli bir kent olduğunu vurguladı.

Hiçbir vatandaşın kendisini azınlık olarak tanımlamamasını isteyen İmamoğlu, "Bu şehrin 16 milyon insanı birdir. Hiçbir insanımız, hiçbir vatandaşımız asla ve asla azınlık olarak tarif edilemez, edilmemelidir. Tüm Hristiyan aleminin bu özel gününde, iyi bir Müslüman olma arzusunda olan bir insan olarak son derece önemli büyük değerimiz, Hazreti İsa peygamberin doğum günü olan Noel Bayramınızı yürekten kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Etkinlikte ayrıca çeşitli musiki toplulukları ve korolar sahne aldı.