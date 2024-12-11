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        Haberler Bilgi Gündem İstanbul Büyükşehir Belediyesi uygulama tabanlı taksi tasarım anketi devam ediyor! Ankete nereden oy verilir, sonuçlar ne zaman açıklanacak?

        İBB'nin başlattığı taksi tasarım anketi devam ediyor! Nasıl oy verilir?

        İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin başlattığı anket devam ediyor. 5 farklı taksi tasarımının sunulduğu ankette, en çok oyu olan tasarım; yeni nesil uygulama tabanlı taksilerin yüzü olacak. Sonuçlar 31 Aralık'ta açıklanacak. İşte oylamaya sunulan seçenekler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.12.2024 - 16:52 Güncelleme: 11.12.2024 - 16:52
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        İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan taksi tasarım anketi devam ediyor. Önümüzdeki günlerde trafiğe çıkacak uygulama tabanlı özel taksiler için belediye, tasarımları halka sundu. Anket sonuçları 31 Aralık'ta açıklanacak. İşte, İBB taksi tasarım anketi seçenekleri...

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        UYGULAMA TABANLI TAKSİ TAŞIMACILIĞI SİSTEMİ DETAYLARI NEDİR?

        - Uygulama kapsamında taksiler yalnızca İBB lisanslı dijital taksi çağırma uygulamaları ve bu sisteme entegre taksi durakları üzerinden yolcu alabilecek,

        - Bu taksiler yol üzerinden yolcu alamayacak,

        - Ödemeler kredi kartları ve İstanbulkart ile yapılacak,

        - Yeni taksilerin diğerlerinden ayırt edilmesi için farklı bir tasarıma gidilecek. Araçlar yine sarı renkte olsa da yeni taksiler ‘T’ plaka taşıyacak, taksimetre bulunduracak ve tepe lambaları olmayacak.

        - Uygulamada taksi esnafından komisyon alınacak, yolculardan ise herhangi bir komisyon bedeli alınmayacak.

        - Ücretlendirme dijital ve kayıtlı olacak böylece İBB tarafından denetlenebilecek.

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        İBB TARAFINDAN SUNULAN TASARIM SEÇENEKLERİ

        İBB, taksi tasarım anketine katılmak için tıklayınız.

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