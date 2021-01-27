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İstanbul Çağlayan Adliyesi'nde e-duruşma dönemi başladı

Yargılamalarda e-duruşma sisteminin uygulanacağı mahkemelere bir yenisi daha eklendi. Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi de sisteme dahil edildi. Hukukçu Dr. Avukat Rezan Epözdemir, e-duruşma sisteminin son derece önemli bir hizmet olduğunu belirterek "Uygulamada pek çok soruna da çözüm olabilecek" diye konuştu...

İstanbul Çağlayan Adliyesi'nde e-duruşma dönemi başladı

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İstanbul Çağlayan Adliyesi'nin e-duruşma sistemine geçtiğini duyurarak, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "İstanbul Çağlayan Adliyesinde ticaret mahkemeleri hariç tüm hukuk mahkemelerinde e-duruşma uygulamasına başlandı. 'Güven veren ve erişilebilir adalet' anlayışıyla, bu yıl içinde e-duruşmayı ülke genelinde yaygınlaştıracağız" ifadelerini kullandı.

"24 SAAT ÖNCESİNDEN TALEP EDİLEBİLECEK"

Hukukçu Dr. Avukat Rezan Epözdemir, e-duruşmanın olumlu bir gelişme olduğuna dikkat çekerek şöyle konuştu:

Medeni yargılamada e-duruşma sistemi son derece önemli bir hizmet. Uygulamada pekçok soruna da çözüm olabilecek bir hizmet. Adalet erişim hakkı bakımdan da çok belirleyici oldu. Taraflar veya vekilleri 24 saat öncesinden UYAP üzerinden e-duruşma yapılmasına ilişkin taleplerini yollayabilecek. Video konferans yoluyla katılmak istediklerini söyleyecekler. Mahkeme de bunu uygun görürse bu usül işlemleri ve duruşmaya, e-duruşma sistemleri üzerinden katılabilecekler.

ELEKTRONİK İMZA ÜZERİNDEN...

Avukat kimliği elektronik imza üzerinden doğrulanacak. UYAP'tan temin edilen bilgiler sonrasında duruşma hem avukatlara hem taraflara açılacak.

Tarafların anlaşmasına gerek olmadığının altını çizen Dr. Epözdemir, "Taraflardan birinin yeterli olacak" diye konuştu.

Sistem şu anda 505 mahkemede uygulanıyor. Yıl sonuna kadar tüm Türkiye'de yaygınlaştırılması öngörülüyor.

Hukukçu Epözdemir, uygulamanın özellikle pandemi döneminde dava süreçlerini olumlu etkileyeceğini ifade ederek şunları söyledi: Sağlık, pandemi koşulları, zorunlu sağlık sebepleri, şehir dışı duruşmalarında tarafların duruşmaya katılımın önündeki engeller nedeniyle duruşmaya iştirak edilememesi çok önemli hizmet. İlerleyen dönemlerde tanık, bilirkişi veya uzmanların da aynı yöntemlerle dinlenmesininin teknik koşulu ve altyapısı oluşturuluyor.

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