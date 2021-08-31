1 Eylül'de başlayacak 0:00 / 0:00

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İstanbul Kültür Sanat Vakfı tarafından Garanti BBVA sponsorluğunda ve Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla düzenlenen İstanbul Caz Festivali, 1 Eylül'de Şişli Habitat Parkı'nda, ücretsiz olan 'Parklarda Caz' konserleriyle başlıyor. 1 - 24 Eylül tarihlerinde düzenlenecek festival, açık hava mekânlarındaki 40'a yakın konser ve ücretsiz yan etkinlikle şehri bir ay boyunca dev bir festival alanına dönüştürecek.

Festival bu yıl, bir kez daha cazın önde gelen isimlerini ve güncel müziğin yıldızlarını İstanbul'un farklı mekânlarında ağırlayacak.

İstanbul'un cazla hissedildiği günleri geri getirecek 24 günlük festival maratonu boyunca herkese hitap eden bir konser bulmak mümkün. Festivalde izleyiciyle buluşacak isimler arasında Afrika müziğinin dört Grammy ödüllü kraliçesi Angélique Kidjo, pop müzikteki yetkinliğini caza taşıdığı 'İhtimaller' projesiyle Kenan Doğulu, Ennio Morricone'ye adadığı albümü 'Morriconne Stories'den parçalarla Avrupa cazının önde gelen alto saksofonistlerinden Stefano Di Battista, Hollandalı müzisyen ve prodüktör Niels Broos ile festivale özel projesiyle Mabel Matiz, bu topraklardan şarkılarla dünyaya gerdan kırdıran ve geçen yıl Grammy'ye aday gösterilen Altın Gün, ilham kaynağı olan Atlantic Records'ın kurucusu Ahmet Ertegün'ün hikâyesini şarkılar eşliğinde sahneye taşıyan Karsu ve daha nice isim olacak.