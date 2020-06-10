İstanbul Caz Festivali genç cazcıları çağrıyor



27. İstanbul Caz Festivali’nin içinde bulunduğumuz olağanüstü koşullar dolayısıyla ertelenmesini takiben, başvuru tarihi uzatılan Genç Caz değerlendirme konserleri için son başvuru tarihi 30 Haziran 2020 olarak belirlendi. Türkiye’de amatör veya yarı profesyonel olarak müzikle ilgilenen genç müzisyen ve topluluklara 27. İstanbul Caz Festivali programında yer alabilecekleri bir platform oluşturan Genç Caz, caz ve benzeri müzik türlerine ilgi duyan genç müzisyenleri teşvik etmeyi ve profesyonel müzik dünyasına hazırlamayı amaçlıyor.

Genç Caz’a katılmak isteyen müzisyenler ve topluluklar başvurularını http://genccaz.iksv.org/ adresinde yer alan online başvuru formunu doldurarak yapabilirler. Başvuru formu, dosyaları içeren bağlantı ile beraber en geç 30 Haziran Salı gününe kadar gönderilmelidir.

Genç müzisyenler seçmelere klasik ya da çağdaş caz türlerindeki çalışmalarının yanı sıra, blues, funk, soul ya da caz etkileşimli yerel müzik ve benzeri tarzlardaki demoları ile katılabiliyor. Repertuvar, adayların kendi özgün bestelerinin yanı sıra caz standartlarının veya başka parçaların yorumlarından da oluşabilir. Genç Caz’a profesyonel bir albüm yayımlamamış ve müzisyenleri 30 yaşın altında olan topluluklar başvurabiliyor.

Genç Caz Seçici Kurulu tarafından, 7 Temmuz Salı günü başvuruların arasından belirlenecek on topluluk, 11-12 Temmuz Cumartesi ve Pazar günü değerlendirme konserlerine davet edilecek. Covid-19 önlemleri dahilinde gerekli tedbirler alınarak gerçekleştirilecek değerlendirme konserinin mekanı en kısa sürede İstanbul Caz Festivali sosyal medya hesapları ve İKSV web sitesi üzerinden bildirilecek.

Değerlendirme konserlerinde seçici kurul, 15'er dakikadan oluşacak canlı performansları izleyerek 27. İstanbul Caz Festivali’nde yer alacak isimleri belirleyecek. Kazananlar, festivalin bu yıl da programında olan Parklarda Caz etkinliği kapsamında düzenlenecek ücretsiz Genç Caz konserlerinde yer almaya hak kazanacak. Bu isimler ayrıca, festival kitapçığı ve festivalin resmi web sitesinde, festival sanatçıları içerisinde yer alacaklar.

İstanbul Caz Festivali bu yıla özel olarak Genç Caz’a başvurmayı düşünen toplulukların sayısını öngörebilmek ve buna göre sağlık önlemlerini planlamak amacıyla, başvuru yapmayı düşünen adayların genc.caz@iksv.org adresine bir e-mail göndermelerini de bekliyor.