İstanbul Cuma saati öncesi mega kentte bulunan cami ve mescitlerde tüm hazırlıklar tamamlandı. Öğle ezanının okunmasıyla birlikte Cuma namazı kılmak isteyen vatandaşlar cami ve mescitlere akın edecek. Peki; İstanbul Cuma namazı saat kaçta? 19 Ekim 2018 Cuma saati ve namaz vakitleri Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından ilan edildi. İşte detaylar...

İSTANBUL CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

İstanbul Cuma namazı saati, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından tespit edildi. Öte yandan İstanbul haftalık namaz vakitleri de Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından paylaşıldı. Cuma namazı öğle namazı saatinde eda edildiği için İstanbul öğle namazı saati de araştırılıyor.

İşte 19 Ekim İstanbul Cuma namazı saati: 12.55

İstanbul İçin Haftalık Namaz Vakitleri Miladi Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı 19 Ekim 2018 Cuma 05:48 07:13 12:55 15:55 18:26 19:45 20 Ekim 2018 Cumartesi 05:49 07:14 12:55 15:54 18:24 19:44 21 Ekim 2018 Pazar 05:50 07:15 12:55 15:53 18:23 19:42 22 Ekim 2018 Pazartesi 05:51 07:16 12:55 15:51 18:21 19:41 23 Ekim 2018 Salı 05:52 07:17 12:55 15:50 18:20 19:40 24 Ekim 2018 Çarşamba 05:53 07:18 12:54 15:49 18:19 19:38 25 Ekim 2018 Perşembe 05:54 07:19 12:54 15:48 18:17 19:37

CUMA NAMAZININ HÜKMÜ NEDİR?

Cuma namazı farz-ı ayındır. Farz oluşu Kur’an-ı Kerim, Sünnet ve icma ile sabittir. Yüce Allah, “Ey inananlar! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığında, alışverişi bırakıp hemen Allah’ı anmaya koşun. Eğer bilirseniz bu, sizin için daha hayırlıdır. Namaz kılınınca artık yeryüzüne dağılın ve Allah’ın lütfundan nasibinizi arayın. Allah’ı çok zikredin ki kurtuluşa eresiniz.” (Cuma 62/9-10) buyurmaktadır. Hz. Peygamber de, “Cuma namazına gitmek, ergenlik çağına ulaşmış her Müslüman erkeğe farzdır” (Ebu Davud, Salat, 216; Beyhaki, es-Sünenü’l-Kübra, III/246) buyurmuştur. Cuma namazı, Hz. Peygamber döneminden günümüze kadar kılına gelmiş ve bunun farz olduğu konusunda herhangi bir farklı görüş ortaya çıkmamıştır.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ