Galata Köprüsü üzerinde başlayan ilk koşu organizasyonu olma özelliği de taşıyan yarış, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Emniyet Müdürlüğü, İstanbul Gençlik Spor İl Müdürlüğü, Türkiye Atletizm Federasyonu, Beyoğlu Belediyesi ve Fatih Belediyesinin katkılarıyla düzenlendi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın işaretiyle başlayan 7 kilometrelik yarış, Gülhane Parkı, Ayasofya-i Kebir Cami, Sultanahmet Meydanı, Beyazıt Cami Meydanı'nın ardından İran Konsolosluğu ve İstanbul Valiliğini izleyerek Galata Köprüsü'nde son buldu.

1500 sporcunun katıldığı yarışta genel klasmanda erkeklerde birinciliği Etiyopyalı Getaye Gelaw, kadınlarda ise Şilan Ayyıldız elde etti.

Yarış öncesi basın mensuplarına açıklamada bulunan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, şunları söyledi:

"Bugün çok özel bir gün. Cumhuriyet'imizin 98. yılını kutluyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi, rahmetle, minnetle yad ediyoruz. Ruhları şad, makamları ali olsun. Minnettarız. 98 yılın onurunu hep beraber büyük bir coşkuyla yaşıyoruz. Sabah Vatan Caddesi'nde çok güzel bir coşku vardı. Bugün öğleden sonra Cumhuriyet İçin Koşuyoruz yarışını düzenledik. İstanbul Valiliği olarak Galata Köprüsü'nde ilk defa bu koşuyu gerçekleştiriyoruz. 1500 sporcumuz katıldı. Emeği olan tüm kardeşlerime teşekkür ediyorum. İstanbul'un ruhunu yansıtan tarihi yarımadadaki bu özel rota, gerçekten görülmeye değer. Güneş de müsaade etti, sporun birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize hizmet ettiğini biliyoruz."

Yarışın ardından düzenlenen ödül töreninde dereceye girenlere ödülleri verildi.