Elektrik kesintisi duyuruları sonrasında AYEDAŞ ve BEDAŞ arıza sorgulama ekranı araştırmaları hız kazandı. Bakım ve onarım çalışmaları sonucu kesinti yaşanacak ilçeler listesini ve yapılan duyuruları haberimizde derledik. İşte "Bugün İstanbul'da elektrikler kesilecek mi, ne zaman gelecek?" sorularının yanıtları...