Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem İstanbul'da 11 saate varan elektrik kesintisi! BEDAŞ 24 Ekim 2025 İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek?

        İstanbul'da 11 saate varan elektrik kesintisi!

        İstanbul'da 11 saate varan elektrik kesintisi gündeme geldi. Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş (BEDAŞ) İstanbul'da 24 Ekim Cuma günü birçok ilçede elektrik kesintisi yaşanacağını açıkladı. Hatırlanacağı gibi, İstanbul Avrupa Yakası elektrik kesintisi duyuruları BEDAŞ tarafından günlük olarak paylaşılıyor. İşte İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.10.2025 - 23:51 Güncelleme: 23.10.2025 - 23:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        BEDAŞ duyuruları araştırılıyor. 24 Ekim Cuma günü İstanbul'da farklı ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacak yerler ve elektriklerin geleceği saatler açıklandı. Peki, 24 Ekim Cuma İstanbul'da elektrik kesintisi saat kaçta başlayacak ve elektrikler ne zaman gelecek? İşte İstanbul elektrik kesintisi duyuruları...

        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        10
        11
        12
        13
        14
        15
        16
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trump: Venezuela'ya kara operasyonu yapacağız
        Trump: Venezuela'ya kara operasyonu yapacağız
        Kadıköy'de Fener alayı!
        Kadıköy'de Fener alayı!
        Tedesco: Galibiyeti hak ettik!
        Tedesco: Galibiyeti hak ettik!
        Donald Trump Şi Cinping ile görüşecek
        Donald Trump Şi Cinping ile görüşecek
        Elektrikli testereyle saldırmak istedi!
        Elektrikli testereyle saldırmak istedi!
        Metrekareye 144 kg yağış düştü! Foça'yı sel vurdu!
        Metrekareye 144 kg yağış düştü! Foça'yı sel vurdu!
        Son düdük çaldı, tansiyon yükseldi!
        Son düdük çaldı, tansiyon yükseldi!
        "Top Stuttgart’ta, ruh Fenerbahçe’de!"
        "Top Stuttgart’ta, ruh Fenerbahçe’de!"
        "Diyalog savaştan iyidir"
        "Diyalog savaştan iyidir"
        İşte kan donduran kavganın sebebi
        İşte kan donduran kavganın sebebi
        İstanbul'a sarı kodlu kuvvetli sağanak yağış uyarısı
        İstanbul'a sarı kodlu kuvvetli sağanak yağış uyarısı
        Lionel Messi imzayı attı!
        Lionel Messi imzayı attı!
        500 bin sosyal konutla 'Ev Sahibi Türkiye' dönemi
        500 bin sosyal konutla 'Ev Sahibi Türkiye' dönemi
        Gelir İdaresi'nden 'kiralarla ilgili yeni vergi geldiği' iddialarına yanıt
        Gelir İdaresi'nden 'kiralarla ilgili yeni vergi geldiği' iddialarına yanıt
        CHP kurultay davasında ne bekleniyor? İşte 4 olası senaryo
        CHP kurultay davasında ne bekleniyor? İşte 4 olası senaryo
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Neşe Aksoy hayatını kaybetti
        Neşe Aksoy hayatını kaybetti
        Gazze'de İsrail'i kızdıran görüntü
        Gazze'de İsrail'i kızdıran görüntü
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Ömürlük değilmiş
        Ömürlük değilmiş