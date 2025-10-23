İstanbul'da 11 saate varan elektrik kesintisi!
İstanbul'da 11 saate varan elektrik kesintisi gündeme geldi. Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş (BEDAŞ) İstanbul'da 24 Ekim Cuma günü birçok ilçede elektrik kesintisi yaşanacağını açıkladı. Hatırlanacağı gibi, İstanbul Avrupa Yakası elektrik kesintisi duyuruları BEDAŞ tarafından günlük olarak paylaşılıyor. İşte İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...
Giriş: 23.10.2025 - 23:51 Güncelleme: 23.10.2025 - 23:51
BEDAŞ duyuruları araştırılıyor. 24 Ekim Cuma günü İstanbul'da farklı ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacak yerler ve elektriklerin geleceği saatler açıklandı. Peki, 24 Ekim Cuma İstanbul'da elektrik kesintisi saat kaçta başlayacak ve elektrikler ne zaman gelecek? İşte İstanbul elektrik kesintisi duyuruları...
