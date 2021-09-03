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Haberler Gündem Trafik İstanbul'da 1599 araca çakar cezası
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İstanbul'da 1599 araca çakar-siren cezası

İstanbul'da 8 ay içerisinde yetkisi olmadığı halde tepe lambası veya çakar-siren tertibatı bulunduran ve kullanan araçlara yönelik yapılan denetimlerde bin 599 araca cezai işlem uygulandı. Bir yıl içinde üçüncü kez cezai işlemi yapılan 64 adet araç 15 gün süreyle trafikten men edildi

İstanbul'da 1599 araca çakar cezası
İstanbul'da 1599 araca çakar cezası
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İHA

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından İstanbul’da yetkisi olmadığı halde Tepe lambası veya Çakar-Siren tertibatı bulunduran ve kullanan araçlara yönelik 1 Ocak ve 31 Ağustos tarihleri arasında yapılan denetimlerde bin 599 araca cezai işlem uygulandı.

Bu araçlardan bir yıl içinde üçüncü kez çakar işlemi yapılan 64 adet araç 15 gün süreyle trafikten men edildi. Geçen ağustos ayı içerisinde yapılan denetimlerde ise, 265 adet cezai işlem uygulandı.

Bu araçlardan bir yıl içinde üçüncü kez işlem yapılan 4 adet araç 15 gün süreyle trafikten men edildi. Yetkisi olmadığı halde Çakar-Siren Tertibatı kullanan araçlar üzerine denetimler aralıksız devam ediyor.

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