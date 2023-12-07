Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem İstanbul'da 18 ilçede elektrik kesintisi! Elektrikler ne zaman gelecek? BEDAŞ 7 Aralık elektrik kesinti duyurusu

        İstanbul'da 18 ilçede elektrik kesintisi! BEDAŞ 7 Aralık elektrik kesinti duyurusu

        İstanbul'da bugün 18 ilçede planlı elektrik kesintisine gidilecek. BADAŞ tarafından yapılan son dakika açıklamaya göre 19 ilçenin kesinti yapılacak mahalle ve sokak bilgisine yer verildi. Peki, bugün hangi ilçede elektrik kesintisine gidilecek? İşte İstanbul 7 Aralık elektrik kesinti ve arıza bilgisi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.12.2023 - 09:51 Güncelleme: 07.12.2023 - 09:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        İstanbul'da 7 Aralık Perşembe günü bugün toplamda 19 ilçede elektrik kesintisine gidilecek. Elektirik kesintisine gidilecek ilçelerdeki mahalle ve sokak listesi ise her gün olduğu gibi bugün de BEDAŞ tarafından kamuoyuyla paylaşıldı. Peki, elektirkler ne zaman gelecek? İşte ilçe ilçe 7 Aralık İstanbul elektrik kesinti ve arıza bilgisi...

        2

        ARNAVUTKÖY ELEKTİRİK KESİNTİ VE ARIZA BİLGİSİ

        3

        AVCILAR ELEKTİRİK KESİNTİ VE ARIZA BİLGİSİ

        4

        BAĞCILAR ELEKTİRİK KESİNTİ VE ARIZA BİLGİSİ

        5

        BAKIRKÖY ELEKTİRİK KESİNTİ VE ARIZA BİLGİSİ

        6

        BAYRAMPAŞA ELEKTİRİK KESİNTİ VE ARIZA BİLGİSİ

        7

        BEYLİKDÜZÜ ELEKTİRİK KESİNTİ VE ARIZA BİLGİSİ

        8

        BEYOĞLU ELEKTİRİK KESİNTİ VE ARIZA BİLGİSİ

        9

        BÜYÜKÇEKMECE ELEKTİRİK KESİNTİ VE ARIZA BİLGİSİ

        10

        ÇATALCA ELEKTİRİK KESİNTİ VE ARIZA BİLGİSİ

        11

        ESENYURT ELEKTİRİK KESİNTİ VE ARIZA BİLGİSİ

        12

        EYÜPSULTAN ELEKTİRİK KESİNTİ VE ARIZA BİLGİSİ

        13

        FATİH ELEKTİRİK KESİNTİ VE ARIZA BİLGİSİ

        14

        GAZİOSMANPAŞA ELEKTİRİK KESİNTİ VE ARIZA BİLGİSİ

        15

        KAĞITHANE ELEKTİRİK KESİNTİ VE ARIZA BİLGİSİ

        16

        KÜÇÜKÇEKMECE ELEKTİRİK KESİNTİ VE ARIZA BİLGİSİ

        17

        KÜÇÜKÇEKMECE ELEKTİRİK KESİNTİ VE ARIZA BİLGİSİ

        18

        SİLİVRİ ELEKTİRİK KESİNTİ VE ARIZA BİLGİSİ

        19

        SULTANGAZİ ELEKTİRİK KESİNTİ VE ARIZA BİLGİSİ

        20

        ZEYTİNBURNU ELEKTİRİK KESİNTİ VE ARIZA BİLGİSİ

        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Dünkü yağışın ardından baraj doluluk oranı ne oldu?
        Dünkü yağışın ardından baraj doluluk oranı ne oldu?
        "Her gün istismara uğradım!" Fırıncıyla ilgili flaş gelişme!
        "Her gün istismara uğradım!" Fırıncıyla ilgili flaş gelişme!
        Emin'in ocakta dönme ihtimali düşük
        Emin'in ocakta dönme ihtimali düşük
        ABD'de üniversiteye silahlı saldırı!
        ABD'de üniversiteye silahlı saldırı!
        Zajc ve Kent'e Ada'dan talip!
        Zajc ve Kent'e Ada'dan talip!
        30 milyon TL'lik dolandırıcılık iddiasıyla 81 yıl hapis verildi! Tahliye oldu! Hakimi şikayet etti!
        30 milyon TL'lik dolandırıcılık iddiasıyla 81 yıl hapis verildi! Tahliye oldu! Hakimi şikayet etti!
        850 milyon dolarlık ithalata rağmen yüzde 85 artış
        850 milyon dolarlık ithalata rağmen yüzde 85 artış
        "6 ay ve 6 bin kısıtlaması" uzatıldı
        "6 ay ve 6 bin kısıtlaması" uzatıldı
        Atina'da olaylı gece!
        Atina'da olaylı gece!
        6 yıl sonra ilk: Cumhurbaşkanı Erdoğan Yunanistan'a gidiyor
        6 yıl sonra ilk: Cumhurbaşkanı Erdoğan Yunanistan'a gidiyor
        Zeki Müren'in yapay zekâ hali
        Zeki Müren'in yapay zekâ hali
        Metrobüs durağa çarptı: 1 yaralı
        Metrobüs durağa çarptı: 1 yaralı
        Motosikletli kurye öldü! Sürücü serbest!
        Motosikletli kurye öldü! Sürücü serbest!
        Bu iller için yağmur uyarısı
        Bu iller için yağmur uyarısı
        Devlerin yarışı!
        Devlerin yarışı!
        İsrail Hamas'ın tünellerini suyla mı dolduracak?
        İsrail Hamas'ın tünellerini suyla mı dolduracak?
        Rıza Çalımbay'dan derbi açıklaması!
        Rıza Çalımbay'dan derbi açıklaması!
        14 yaşındaki Zelin'in cansız bedeni bulundu
        14 yaşındaki Zelin'in cansız bedeni bulundu
        81 yaşında nafaka şoku!
        81 yaşında nafaka şoku!
        BDDK uzmanlarına 45 bin TL tazminatta flaş gelişme
        BDDK uzmanlarına 45 bin TL tazminatta flaş gelişme