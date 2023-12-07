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İstanbul'da 7 Aralık Perşembe günü bugün toplamda 19 ilçede elektrik kesintisine gidilecek. Elektirik kesintisine gidilecek ilçelerdeki mahalle ve sokak listesi ise her gün olduğu gibi bugün de BEDAŞ tarafından kamuoyuyla paylaşıldı. Peki, elektirkler ne zaman gelecek? İşte ilçe ilçe 7 Aralık İstanbul elektrik kesinti ve arıza bilgisi...