İstanbul'da 19 ilçede elektrik kesintisi! BEDAŞ 7 Aralık elektrik kesinti duyurusu
İstanbul'da bugün 19 ilçede planlı elektrik kesintisine gidilecek. BADAŞ tarafından yapılan son dakika açıklamaya göre 19 ilçenin kesinti yapılacak mahalle ve sokak bilgisine yer verildi. Peki, bugün hangi ilçede elektrik kesintisine gidilecek? İşte İstanbul 7 Aralık elektrik kesinti ve arıza bilgisi...
İstanbul'da 7 Aralık Perşembe günü bugün toplamda 19 ilçede elektrik kesintisine gidilecek. Elektirik kesintisine gidilecek ilçelerdeki mahalle ve sokak listesi ise her gün olduğu gibi bugün de BEDAŞ tarafından kamuoyuyla paylaşıldı. Peki, elektirkler ne zaman gelecek? İşte ilçe ilçe 7 Aralık İstanbul elektrik kesinti ve arıza bilgisi...
ARNAVUTKÖY ELEKTİRİK KESİNTİ VE ARIZA BİLGİSİ
AVCILAR ELEKTİRİK KESİNTİ VE ARIZA BİLGİSİ
BAĞCILAR ELEKTİRİK KESİNTİ VE ARIZA BİLGİSİ
BAKIRKÖY ELEKTİRİK KESİNTİ VE ARIZA BİLGİSİ
BAYRAMPAŞA ELEKTİRİK KESİNTİ VE ARIZA BİLGİSİ
BEYLİKDÜZÜ ELEKTİRİK KESİNTİ VE ARIZA BİLGİSİ
BEYOĞLU ELEKTİRİK KESİNTİ VE ARIZA BİLGİSİ
BÜYÜKÇEKMECE ELEKTİRİK KESİNTİ VE ARIZA BİLGİSİ
ÇATALCA ELEKTİRİK KESİNTİ VE ARIZA BİLGİSİ
ESENYURT ELEKTİRİK KESİNTİ VE ARIZA BİLGİSİ
EYÜPSULTAN ELEKTİRİK KESİNTİ VE ARIZA BİLGİSİ
FATİH ELEKTİRİK KESİNTİ VE ARIZA BİLGİSİ
GAZİOSMANPAŞA ELEKTİRİK KESİNTİ VE ARIZA BİLGİSİ
KAĞITHANE ELEKTİRİK KESİNTİ VE ARIZA BİLGİSİ
KÜÇÜKÇEKMECE ELEKTİRİK KESİNTİ VE ARIZA BİLGİSİ
KÜÇÜKÇEKMECE ELEKTİRİK KESİNTİ VE ARIZA BİLGİSİ
SİLİVRİ ELEKTİRİK KESİNTİ VE ARIZA BİLGİSİ