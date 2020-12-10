İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul, 2020 yılını dinamik ve enerji dolu bir festivalle kapatacak. Dijital ortamlar için hazırlanan Spor İstanbul Gençlik ve Eğlence Festivali’nde 17-18-19-20 Aralık tarihlerinde canlı konserler ve e-spor turnuva finalleri yapılacak.

Müge Boz ve Oğuzhan Uğur’un sunacağı etkinlikler; konserlere, sportif rekabete, sohbetlere ve ödüllere sahne olacak.Pandemi önlemleri altında Vodafone Yarı Maratonu ve N Kolay İstanbul Maratonu gibi önemli organizasyonları gerçekleştiren Spor İstanbul, düzenlenecek etkinlikle 2020’yi enerjisi yüksek bir festivalle kapatmayı ve herkesin yeni yıla sağlam bir motivasyonla girmesini amaçlıyor.

MİNİ KONSERLER

Spor İstanbul Gençlik ve Eğlence Festivali kapsamında birçok konser gerçekleşecek. Her akşam Spor İstanbul sosyal medya hesaplarından 30 dakikalık canlı konser yayınları yapılacak. Festivalde; Edis, Ceza, Oğuzhan Koç, Pinhani, Can Bonomo, İlyas Yalçıntaş ve Evrencan Gündüz en güzel şarkılarını söyleyecek.

YILDIZLAR GEÇİDİ

Dört günlük festivalde, dijital dünyanın sevilen isimleri de yer alacak. Orkun Işıtmak, Serdar Kuzuloğlu, Didem Soydan, Umut Yıldız, Elraenn, Burcu Özberk, Cem İşçiler, Kıvanç ve Burak, Emir Yargın canlı yayında oyunlar oynayacak, gençlerle sohbet edecek.

ELEKTRONİK SPOR TURNUVALARI

E-spor dünyasındaki en keyifli oyunların turnuva finalleri, festival boyunca heyecanı ve rekabeti üst düzeye çıkaracak. Kazananlar büyük ödüllerin sahibi olacak.25 bin oyuncunun katılacağı dev turnuva Türkiye’nin en büyük e-spor turnuvası olarak kayıtlara geçecek. Turnuvada derece girenlere toplamda 75bin TL değerinde ödül verilecek. Turnuvaya başvurular www.genclikburada.istanbul adresinden yapılacak.

TÜM TÜRKİYE BU FESTİVALDE BULUŞACAK

Twitch ve YouTube’un en sevilen yayıncıları, bu festivalin coşkusunu tüm Türkiye’ye yansıtacak. 100 bin ile 2 milyon ve üstü aboneleri bulunan dijital yayıncılar, festival heyecanını herkese ulaştıracak.