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İstanbul'da 2020 yılında evlilikler ve boşanmalar azaldı

İstanbul'da, geçen yıl 85 bin 763 çift evlenirken, 27 bin 911 çift boşandı. Evlenen çiftlerin sayısı 2020'de bir önceki yıla göre yüzde 14,3, boşanan çiftlerin sayısı ise yüzde 16,4 azaldı.

İstanbul'da 2020 yılında evlilikler ve boşanmalar azaldı
AA

AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlediği bilgiye göre, İstanbul'da 2019'da 100 bin 88 çift dünya evine girerken bu sayı geçen yıl yüzde 14,3 azalarak 85 bin 763 oldu.

Kentte 2019'da 33 bin 389 çift boşanırken bu sayı geçen yıl yüzde 16,4 azalarak 27 bin 911'e düştü.

- Evlilikte ve boşanmada Esenyurt ilk sırada

Evliliklerin ilçelere göre dağılımı incelendiğinde, geçen yıl en fazla evlilik Esenyurt'ta kayıtlara geçti. Esenyurt'ta 3 bin 941 çift evlenirken bu ilçeyi 3 bin 934 çiftle Bağcılar, 3 bin 891 çiftle Küçükçekmece ve 3 bin 888 çiftle Pendik takip etti.

Geçen yıl en az evliliğin yaşandığı ilçe Adalar oldu. 98 çiftin evlendiği Adalar'ı sırasıyla 187 evlilikle Şile, 404 evlilikle Çatalca ve 986 evlilikle Silivri izledi.

İstanbul'da geçen yıl Başakşehir hariç tüm ilçelerde evlilik sayıları azaldı.

Boşanmaların ilçelere göre dağılımında da Esenyurt ilk sırada yer aldı. Geçen yıl 1618 çiftin boşandığı Esenyurt'u, 1393 çiftle Pendik, 1298 çiftle Ümraniye ve 1296 çiftle Küçükçekmece takip etti.

2020 yılında en az boşanma da 35 çift ile Adalar'da gerçekleşti.

2019 ve 2020 yılında İstanbul'un 39 ilçesinde evlenme ve boşanma sayıları şu şekilde:

İlçeler2019 evlilik2020 evlilik2019 boşanma2020 boşanma
Adalar120984335
Bakırköy17881511547497
Beşiktaş18521658544422
Beykoz23332116605449
Beyoğlu18311523560436
Çatalca427404138115
Eyüpsultan27662420932828
Fatih26912086792667
Gaziosmanpaşa25361762975827
Kadıköy3618345613771143
Kartal3230274912031105
Sarıyer25912083895689
Silivri1185986432365
Şile2331877473
Şişli22501705810668
Üsküdar399632461168951
Zeytinburnu24372258522404
Büyükçekmece16791480666588
Kağıthane317226781091913
Küçükçekmece4797389116811296
Pendik4292388815941393
Ümraniye3833333615951298
Bayrampaşa21501522523433
Avcılar286023351066836
Bağcılar488339341109986
Bahçelievler3921291112641005
Güngören1348995553413
Maltepe3113263613991109
Sultanbeyli23731992439353
Tuzla16551405599527
Esenler31853063727647
Arnavutköy17341380451393
Ataşehir249523321080950
Başakşehir22232244733612
Beylikdüzü19341745896700
Çekmeköy16181623605558
Esenyurt4461394119701618
Sancaktepe26722564805780
Sultangazi38163619914774

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