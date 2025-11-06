Habertürk
        İstanbul'da 21 ilçede elektrik kesintisi! 6 Kasım 2025 İstanbul'da elektrik kesintisi saat kaçta başlayacak ve elektrikler ne zaman gelecek?

        21 ilçede elektrik kesintisi!! İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek?

        Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ), İstanbul genelinde 6 Kasım Perşembe günü planlı elektrik kesintileri uygulanacağını duyurdu. Şirketin açıklamasına göre, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında birçok ilçede elektrik geçici olarak kesilecek. Planlı kesintiler, altyapı iyileştirme çalışmalarının güvenli şekilde yürütülmesi amacıyla gerçekleştirilecek. Peki, İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? İşte detaylar...

        Giriş: 06.11.2025 - 00:25 Güncelleme: 06.11.2025 - 00:25
