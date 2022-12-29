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Haberler Gündem İstanbul İstanbul'da 220 bin kedi ile 103 bin köpeğe çip takıldı - Son dakika haberi
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Megakent'te 220 bin kedi ile 103 bin köpeğin çipleme ve kayıt işlemi tamamlandı

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz, Megakent'te yaklaşık 220 bin kedi ile 103 bin köpeğin çipleme ve kayıt işleminin tamamlandığını söyledi. Yavuz, "Yoğun talep var. Son günlerde daha fazla yoğunlaştığı için, mikroçip ve karne ihtiyacı doğduğundan, bazı bölgelerde bitmiş olabilir" dedi

İstanbul'da 220 bin kedi ile 103 bin köpeğe çip takıldı - Son dakika haberi
DHA

Hayvanları Koruma Kanunu gereği, kedi ve köpeklerine 31 Aralık 2022'ye kadar dijital kimliklendirme yaptırmayanlara, 3 bin 642 lira idari para cezası verileceği açıklandı. Cezalı duruma düşmek istemeyen evcil hayvan sahipleri, bu hafta il tarım müdürlüklerinde yoğunluk oluşturdu.

İstanbul'da dün itibariyle 220 bin kedi. 103 bin köpeğin çipleme ve kayıt işleminin bitirildiği açıklandı. Yoğun talep nedeniyle mikroçip ve karne ihtiyacı olduğu da bildirildi. Ancak yeni yıla girmeden önce tarım müdürlüklerine beyanname verenlerin, "mikroçip" takma süresini 2023 yılına uzatabileceği de ifade edildi.

"BEYANNAMELERDEN SONRA RANDEVU OLUŞTURULACAK"

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz, "31 Aralık 2022 mesai bitimine kadar verilecek beyannamelerle randevular verilecek. Beyannamelerden sonra randevu oluşturulacak ve 2023 içerisinde de ceza ödemeden, peyderpey çağırılarak çipleri takılacak" dedi.

"YOĞUN BİR TALEPLE KARŞI KARŞIYAYIZ"

Konuyla ilgili detayları paylaşan Ahmet Yavuz Karaca, "Sürenin 31 Aralık'ta bitmesinden dolayı yoğun bir taleple karşı karşıyayız. Fakat vatandaşlarımız müsterih olsunlar, 39 ilçe ve il tarım ve orman müdürlüklerimizde biz çiplemeyi yapıyoruz. Aynı zamanda serbest veteriner hekimlerde de çipleme yapılabiliyor. Oldu ki yetiştiremediler. 31 Aralık 2022 mesai bitimine kadar verecekleri beyannamelerle onlara randevular verilecek. Bu beyannameleri kendilerine yakın olan serbest veteriner hekimlere de verebilirler, il ve ilçe tarım müdürlüklerine de verebilirler. İlçe tarım ve orman müdürlüklerine ve serbest veteriner hekimlere vermiş oldukları beyannamelerden sonra onlara randevu oluşturulacak ve 2023 içerisinde peyderpey çağırılarak çipleri takılacak" ifadelerini kullandı.

220 BİN KEDİ, 103 BİN KÖPEĞİN ÇİPLEME VE KAYIT İŞLEMİ BİTTİ

İstanbul'da yoğun talep olduğunu belirten Karaca, dün itibariyle yaklaşık 220 bin kedi, 103 bin köpeğin çipleme ve kayıt işlemlerinin bitirildiğini açıkladı. Karaca, "Son günlerde yoğunlaştı, yoğun miktarda mikro çip ve karne ihtiyacı doğduğundan dolayı, bazı bölgelerde bitmiş olabilir. Vatandaşlarımızın mağdur olmaması için, bakanlığımızın yapmış olduğu bir şey beyannameler. Şu anda İstanbul olarak biz 220 bin civarında kedi, 103 bin civarında köpeğin çipleme ve kayıt işlemini bitirdik. Buradaki amacımız, hayvanları kayıt altına alacağız. Sahipsiz hayvanların, sokak hayvanlarının bir çoğunluğu bir şekilde edinilmiş ve sokağa bırakılmış hayvanlar oluşturmakta. Artık çiplenip, üzerinize aldığınız hayvanla ilgili olarak 'hayvan sahibi' olarak sorumluluğunuz başlıyor" dedi.

"SAHİPSİZ HAYVANLARI YEREL YÖNETİMLER ÜZERİNDEN YAPMAKTAYIZ"

Dijital kimlik uygulamasının hayvanları korumayı amaçladığını ifade eden Karaca, "Eğer siz bu sorumluluklarınızı yerine getirmez hayvanı sokağa bırakırsanız, sokakta bulduk diyelim o hayvanı, sahibinin kim olduğu belli olacak. Size bir süre tanınacak ve gelip hayvanı almazsanız, idari işlem uygulanacak. Hayvan kaybolduğunda, o mikroçiple bize başvuracaksınız ve bu hayvanın kayıp ilanını biz sisteme sokacağız. Bir yerde yakalandığında, görüldüğünde, tedavi için bir kliniğe geldiğinde sistem görecek. Hayvan sahibini de bulup onları birbirine kavuşturmuş olacağız. Sağlıkla ilgili takiplerinin yapılması açısından da, çip üzerinden sağlıkları takip edileceği için önemli bir işlem görecek. Birçok faydası olacak. Sahipsiz hayvanların çiplenmesini de yerel yönetimler üzerinden yapmaktayız" ifadelerini kullandı.

Çip sorunu olmadığını da dile getiren Karaca, "İl ve ilçe müdürlüklerimiz olarak bizim çip sorunumuz şu an yok. Olmasa da bitse dahi, beyannameyi alıyoruz, onları çağırıp randevu verip çipliyoruz. Vatandaşlarımız müsterih olsunlar ama 31 Aralık 2022 tarihine kadar bir şekilde serbest veteriner hekime ve ya il ve ilçe tarım müdürlüklerine başvurmalarını önemle rica ediyoruz. Çiplettirmezlerse, kayıt altına almazlarsa 3 bin 623 TL idari para cezası var" ifadelerini kullandı.

"SONUÇLARINI SONRADAN GÖRECEĞİZ"

Kedisi için gelen Muhammet Mutlu, "Ben sokaktan sahiplendim, yeni oldu o yüzden bu kadar bekledim. Çipin çok yararı olacağını düşünmüyorum ama, sonuçlarını sonradan göreceğiz" dedi.

Kemal Karlas da, "Biraz yoğunduk o yüzden bu kadar bekledik. Ben kedimi donmak üzereyken sokaktan aldım. Kimin saldığı belli değil. En azından böyleleri ceza ödesin" diye konuştu.

Arzu Esmeray da, "Sistemsel bir yoğunluk var. İnsanların son zamanlarda akın etmesinden dolayı. Biz de ilk başta taktırmayı düşünmüyorduk ama, son anda gelenlerden olduk. Evden dışarı çıkmıyorlar, aşıları tamam, kontrolleri yapılıyor diye düşündüğümüz için taktırmayı düşünmemiştik. Gereklilik olarak gördüğüm için taktırıyorum" ifadelerini kullandı.

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