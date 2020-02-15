İSKİ SU KESİNTİSİ
Tarih: 18 Şubat Salı - 19 Şubat Çarşamba
Kâğıthane İlçesi:
Çeliktepe, Emniyet Evleri, Sultan Selim(Sanayi),Yeşilce, Seyrantepe ve Şirintepe Mahalleleri.
Sarıyer İlçesi:
Ayazağa, Huzur, Maslak, Pınar, Poligon, Reşitpaşa, İstinye, Emirgan, Darüşşafaka, Cumhuriyet, PTT Evleri, Tarabya, Kireçburnu, Kocataş, Büyükdere, Yenimahalle ve Maden Mahalleleri’nin üst kotları ile Garipçe, Rumeli Feneri, Bahçeköy Merkez, Bahçeköy Kemer, Zekeriyaköy, Demirciköy, Uskumruköy, Kumköy(Kilyos),Gümüşdere ve Kısırkaya Mahallelerinin tamamı.
Beşiktaş İlçesi:
Konaklar ve Levent Mahalleleri.
YORUMLAR