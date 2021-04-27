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İstanbul'da 27 Nisan su kesintisi olan ilçeler neler? İSKİ DUYURDU! İstanbul su kesintisi duyuruları

Koronavirüs salgını nedeniyle yüz yüze eğitime ara verilmesi, sokağa çıkma yasakları ve pek çok işletmenin evden çalışma sistemine geçmesi İstanbul su kesintisi duyuruları araştırmalarını arttırdı. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Başkanlığı, İstanbul'da 27 Nisan'da arıza ve bakım nedeniyle su kesintisi yaşayacak ilçeleri ve mahalleleri açıkladı. İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İşte 27 Nisan İSKİ son dakika su kesintisi duyuruları ve İSKİ baraj doluluk oranları

İstanbul'da 27 Nisan su kesintisi olan ilçeler neler? İSKİ DUYURDU! İstanbul su kesintisi duyuruları

İstanbul'da yaşayan vatandaşlar İstanbul Anadolu yakasında ve Avrupa yakasında yaşanacak su kesintileri ile İstanbul barajlarının doluluk oranlarını araştırıyor. 27 Nisan 2021 İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İSKİ tarafından paylaşıldı. İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? sorusu gündemde. İşte 27 Nisan 2021 İSKİ su kesintisi duyuruları

27 NİSAN İSTANBUL'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK? İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI (GÜNCEL)

Arıza Kesinti
İlçe:Kadıköy
Etkilenen Mahalleler:Koşuyolu Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:27.04.2021 10:18
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 27.4.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe:Maltepe
Etkilenen Mahalleler:Büyükbakkalköy Mah
Arıza Sebebi:Enerji Kesintisi
Açıklama:Samandıra Terfi Merkezi Ayedaş Kaynaklı Enerji Kesintisi Sebebiyle İşletme Dışı Kalmıştır.
Başlama Tarihi:27.04.2021 09:56
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 27.4.2021 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe:Sancaktepe
Etkilenen Mahalleler:Fatih Mah,Osmangazi Mah,Veysel Karani Mah,Abdurrahmangazi Mah,Akpınar Mah,Eyüp Sultan Mah
Arıza Sebebi:Enerji Kesintisi
Açıklama:Samandıra Terfi Merkezi Ayedaş Kaynaklı Enerji Kesintisi Sebebiyle İşletme Dışı Kalmıştır.
Başlama Tarihi:27.04.2021 09:56
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 27.4.2021 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe:Sultanbeyli
Etkilenen Mahalleler:Mehmet Akif Mah,Abdurrahman Gazi Mah
Arıza Sebebi:Şebeke Hattı Branşman Bağlantısı
Başlama Tarihi:27.04.2021 10:10
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 27.4.2021 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe:Çekmeköy
Etkilenen Mahalleler:Merkez Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:27.04.2021 08:24
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 27.4.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.


İSTANBUL BARAJLARI DOLULUK ORANLAI - 27 NİSAN 2021

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