İstanbul'da barajlar alarm veriyor! İSKİ 16 Ağustos İstanbul baraj doluluk oranı İstanbul baraj doluluk oranları bir önceki yılın aynı dönemine göre yarı yarıya düştü. Yaşanan düşüşle birlikte gözler İstanbul barajlarındaki doluluk oranlarına çevrildi. Peki, İstanbul baraj doluluk oranları ne durumda. İşte İSKİ 16 Ağustos İSKİ baraj doluluk oranı rakamları...

Yaz sıcakları bunaltmaya devam ederken İstanbul'da baraj doluluk oranları ise alarm veriyor. İSKİ tarafından kaydedilen son verilere göre İstanbul baraj doluluk oranları yüzde 35'in altını gördü. Peki, İstanbul baraj doluluk oranları yüzde kaç? İşte 16 Ağustos İstanbul baraj doluluk oranları...

İstanbul baraj doluluk oranları bir haftada yüzde 0.35 oranında düştü. Bugün ise İSKİ verilerine göre İstanbul baraj doluluk oranı yüzde 0.10 oranında düşüş gösterdi.

İl geneli İstanbul baraj doluluk oranı ise 16 Ağustos İSKİ verilerine göre yüzde 33.37 oranında kaydedildi.

Geçen yılın verilere göre Ağustos aynının son haftasında baraj doluluk oranları yüzde 50'ye yakın düşüş kaydedildi.