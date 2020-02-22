İstanbul'da 3-6 yaş için oyun odaları açılacak

AA

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Milli Eğitim Bakanlığı 2023 Eğitim Vizyonu Belgesi'nde erken çocukluk eğitimi ayrı bir başlık altında disiplinlerarası, çocuk temelli, aileyi ve toplumu içine alan bir perspektifle ele alındı. Belgede ayrıca erken çocukluk hizmetlerine yönelik bütünleşik bir sistemin oluşturulması ve hayat boyu öğrenme programlarına erişimin artırılarak ebeveynlere yönelik destek eğitimlerinin verilmesi gibi hedeflere yer verildi.

Bu vizyon doğrultusunda çalışmalarını çok boyutlu sürdüren İl Milli Eğitim Müdürlüğü, tarafların katılımıyla okul öncesi eğitimin niteliği ve kapsamı ile ilgili çalışmalar yürütülüyor.

Yetişkinlerin, Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünce hazırlanan eğitim modüllerinden en verimli şekilde yararlanabilmeleri için onlar eğitimdeyken çocuklarının da eğitim alabilecekleri 210 saatlik "Çocuk Gelişimi ve Eğitim Alanı 37-72 Ay (3-6 Yaş) Oyun Odası Kurs Modülü" hazırlandı. Bu kapsamda 39 ilçede erken çocukluk eğitimini yaygınlaştırmak için oyun odaları açılacak.

ÇOCUKLARIN GELİŞİM ALANLARI DESTEKLENECEK

Hazırlanan modülle çocukların tüm gelişim alanlarının desteklenmesi, ilkokula hazırlanması ve Türkçeyi doğru ve güzel konuşmaları hedefleniyor.

Alternatif model ve uygulamaların nasıl çeşitlendirilebileceğini gösteren uygulamayla kursiyerler derslikte eğitim alırken çocuklar oyun odasında öğretmenler ve öğreticilerden eğitim alacak.

Oyun Odası Kurs Modülü'nden kurslara katılan velilerin çocuklarının yanı sıra okul öncesi eğitime devam etmeyen çocukların da faydalanabilmesi amaçlandı ve çalışmalar bu yönde genişletildi. Böylece çocukların ilköğretime başlamadan önce okulla ilgili erken yaşam becerileri kazanması kolaylaşacak.

Açılacak kurslarda özellikle gönüllü okul öncesi öğretmenleri görev alacak. Ders saatleri dışında ve hafta sonu yapılacak bu kurslar sayesinde okul ve kurumların daha etkin ve toplum temelli erken çocukluk hedefi doğrultusunda verimli bir şekilde kullanılması da sağlanacak.