İstanbul'da yaşayan vatandaşların gözleri İSKİ tarafından açıklanan planlı su kesintisi duyurularına çevrildi. İstanbul'da arıza ve bakım çalışmaları sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler neler sorusunun cevabı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi İSKİ tarafından yayımlanan duyurular ile belli oldu. Peki, İstanbul'da sular ne zaman gelecek, su kesintisi ne zaman bitecek? İşte 24 Haziran İSKİ su kesintisi duyuruları...

24 HAZİRAN İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI

Arıza Kesinti İlçe : Arnavutköy Etkilenen Mahalleler : Hadımköy Mah Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Deplase Çalışması Başlama Tarihi : 24.06.2022 08:43 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 24.6.2022 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Sultanbeyli Etkilenen Mahalleler : Mimar Sinan Mah Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Dezenfekte Edilmesi Başlama Tarihi : 24.06.2022 11:24 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 24.6.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.