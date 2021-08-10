İstanbul Anadolu yakasında ve Avrupa yakasında yaşanacak su kesintileri ile İstanbul barajlarının doluluk oranları İstanbulluların gündeminde. Hava sıcaklıklarının hızla yükselmesiyle İstanbul barajlarının doluluk oranları düşmeye başladı. 9 Ağustos 2021 İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İSKİ tarafından paylaşıldı. İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? sorusu gündemde. İşte 9 Ağustos 2021 İSKİ su kesintisi
9 AĞUSTOS İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI (GÜNCEL)
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Bahçelievler
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Şirinevler Mah
|Arıza Sebebi
|:
|150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|09.08.2021 09:31
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 9.8.2021 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Fatih
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Şehremini Mah
|Arıza Sebebi
|:
|200 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|09.08.2021 00:00
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 9.8.2021 tarihinde saat 10:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Şişli
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Harbiye Mah,İnönü Mah,Cumhuriyet Mah,Ergenekon Mah
|Arıza Sebebi
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|09.08.2021 09:17
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 9.8.2021 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İSTANBUL BARAJLARI DOLULUK ORANLARI - 9 AĞUSTOS
— İSKİ Genel Müdürlüğü (@iskignmudurlugu) August 9, 2021
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