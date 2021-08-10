İstanbul Anadolu yakasında ve Avrupa yakasında yaşanacak su kesintileri ile İstanbul barajlarının doluluk oranları İstanbulluların gündeminde. Hava sıcaklıklarının hızla yükselmesiyle İstanbul barajlarının doluluk oranları düşmeye başladı. 9 Ağustos 2021 İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İSKİ tarafından paylaşıldı. İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? sorusu gündemde. İşte 9 Ağustos 2021 İSKİ su kesintisi

9 AĞUSTOS İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI (GÜNCEL)

Arıza Kesinti İlçe : Bahçelievler Etkilenen Mahalleler : Şirinevler Mah Arıza Sebebi : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 09.08.2021 09:31 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 9.8.2021 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Fatih Etkilenen Mahalleler : Şehremini Mah Arıza Sebebi : 200 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 09.08.2021 00:00 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 9.8.2021 tarihinde saat 10:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Şişli Etkilenen Mahalleler : Harbiye Mah,İnönü Mah,Cumhuriyet Mah,Ergenekon Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 09.08.2021 09:17 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 9.8.2021 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İSTANBUL BARAJLARI DOLULUK ORANLARI - 9 AĞUSTOS