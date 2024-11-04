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        Haberler Gündem Güncel İstanbul'da 30 milyon lira değerinde kaçak lastik ve jant ele geçirildi | Son dakika haberleri

        İstanbul'da 30 milyon lira değerinde kaçak lastik ve jant ele geçirildi

        İstanbul'da yasa dışı yollarla ülkeye soktukları lüks araçlara ait lastik ve jantları piyasaya sürmeye çalışan şüphelilere operasyon düzenlendi. Operasyonda 2 kişi gözaltına alınırken piyasa değeri 30 milyon lira olan malzeme ele geçirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.11.2024 - 12:40 Güncelleme: 04.11.2024 - 12:41
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        İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bazı şüphelilerin yasadışı yollarla ülkeye lüks otomobillere ait lastik ve jant soktuklarını ve bu parçaları el altından piyasaya sürmeye hazırlandıklarını belirledi.

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        Ekipler Esenyurt ve Sultanbeyli'de şüphelilere ait olduğunu tespit ettikleri işyerleri ve depolara 30 Ekim Çarşamba günü operasyon düzenledi.

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        Operasyon kapsamında adreslerde yapılan aramalarda piyasa değeri yaklaşık 30 milyon lira olan lüks otomobillere ait 743 adet araç lastiği ve lastik jantı ele geçirildi.

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        Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

        #istanbul
        #operasyon
        #lastij
        #jant
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