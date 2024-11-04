İstanbul'da 30 milyon lira değerinde kaçak lastik ve jant ele geçirildi
İstanbul'da yasa dışı yollarla ülkeye soktukları lüks araçlara ait lastik ve jantları piyasaya sürmeye çalışan şüphelilere operasyon düzenlendi. Operasyonda 2 kişi gözaltına alınırken piyasa değeri 30 milyon lira olan malzeme ele geçirildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bazı şüphelilerin yasadışı yollarla ülkeye lüks otomobillere ait lastik ve jant soktuklarını ve bu parçaları el altından piyasaya sürmeye hazırlandıklarını belirledi.
Ekipler Esenyurt ve Sultanbeyli'de şüphelilere ait olduğunu tespit ettikleri işyerleri ve depolara 30 Ekim Çarşamba günü operasyon düzenledi.
Operasyon kapsamında adreslerde yapılan aramalarda piyasa değeri yaklaşık 30 milyon lira olan lüks otomobillere ait 743 adet araç lastiği ve lastik jantı ele geçirildi.