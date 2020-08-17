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Emrah Doğru edogru@haberturk.com

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, izinsiz olarak üretilen sahte el dezenfektanlarının piyasaya sürülmek üzere stoklandığı Arnavutköy’deki depoya operasyon düzenlediği operasyonda 45 bin litre sahte dezenfektan ele geçirildi.

Habertürk’ten Emrah Doğru’nun haberine göre, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yapılan istihbarat çalışmaları ve fiziki takip neticesinde izinsiz olarak üretilen sahte dezenfektanların Arnavutköy'de bir iş yerinde stoklandığı ve piyasaya sürüleceği bilgisine ulaştı. Jandarma ekipleri, sahte dezenfektanların piyasaya sürülerek insan sağlığını tehdit edecek şekilde kullanımının önüne geçmek maksadıyla söz konusu depoyu takip altına aldı.

45 BİN LİTRE DEZENFEKTAN ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelileri suçüstü yakalamak için bekleyen jandarma ekipleri, adli makamlardan alınan arama kararına istinaden söz konusu depoya baskın düzenledi. Burada yapılan aramada çeşitli ebatlarda ambalajlanarak hazırlanmış 45 bin litre sahte dezenfektan ile çok sayıda bandrol ele geçirildi. Şirket sahibi A.A. da gözaltına aldı.

Ele geçirilen sahte dezenfektanlar İçişleri Bakanlığı'nın Genelgesi gereği kamu yararında kullanılmak üzere İl Sağlık Müdürlüğü'ne teslim edilirken, dağıtımı yapılan işyeri mühürlendi. Gözaltına alınan A.A.'nın Jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildiği öğrenildi.