İstanbul'da su kesinti,si olan ilçeler ve mahalleler belli oldu. İstanbul'da su tedarik hizmeti beren İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 14 Nisan Perşembe günü İstanbul Anadolu yakası ve Avrupa yakasında su kesintisi meydana gelecek ilçeler ve mahalleleri açıklandı. İSKİ tarafından yayınlanan güncel duyurulara göre 14 Nisan Perşembe günü İstanbul'da 5 ilçede su kesintisi olacak.