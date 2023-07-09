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        İstanbul'da 511 kaçak göçmen yakalandı

        İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen denetimlerde toplam 511 kaçak göçmen yakalandı.

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.07.2023 - 10:35
        İstanbul'da kaçak göçmen operasyonu
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        İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü koordinesinde, Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüklerinin katılımıyla İstanbul genelinde, kaçak göçmenlere yönelik çalışma yapıldı.

        8 Temmuz Cumartesi günü gerçekleştirilen denetimlerde toplam 511 kaçak göçmen yakalandı. Yakalanan kaçak göçmenler adli işlemlerin ardından, İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

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