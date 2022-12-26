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Haberler Gündem İstanbul'da 6 ilçede su kesintisi! İSKİ'den son dakika açıklama: 26 Aralık 2022 İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
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İSKİ'den açıklama: İstanbul'da 6 ilçede su kesintisi!

İstanbul Anadolu Yakası ve Avrupa Yakası'nda yaşanacak su kesintileri sorgulanıyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) arıza ve bakım nedeniyle planlı su kesintisi duyurularını günlük olarak paylaşıyor. İSKİ'den yapılan açıklamaya göre bugün İstanbul'da 6 ilçede su kesintisi meydana gelecek. İşte 26 Aralık İSKİ son dakika su kesintisi duyuruları

İstanbul'da 6 ilçede su kesintisi! İSKİ'den son dakika açıklama: 26 Aralık 2022 İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
HABERTURK.COM

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), su kesintisi yaşanacak ilçeleri ve suların saat kaçta geleceğini duyurdu. İstanbullular için İSKİ su kesintisi duyurularını haberimizde bir araya getirdik. İşte 26 Aralık Pazartesi İSKİ su kesintisi duyurusu...

26 ARALIK 2022 İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI

Arıza Kesinti
İlçe : BAŞAKŞEHİR
Etkilenen Mahalleler : BAHÇEŞEHİR 2KISIM MAH
Açıklama : İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi : 2022-12-26 11:12:13.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 26.12.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe : EYÜPSULTAN
Etkilenen Mahalleler : ÇIRÇIR MAH
Açıklama : İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE ŞEBEKE HATTI VANA MONTAJI/DEĞİŞİMİ
Başlama Tarihi : 2022-12-26 11:45:38.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 26.12.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe : EYÜPSULTAN
Etkilenen Mahalleler : RAMİ YENİ MAH
Açıklama : İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE ŞEBEKE HATTI VANA MONTAJI/DEĞİŞİMİ
Başlama Tarihi : 2022-12-26 12:10:53.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 26.12.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe : G.O.PAŞA
Etkilenen Mahalleler : MERKEZ MAH
Açıklama : İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi : 2022-12-26 11:49:37.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 26.12.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe : SİLİVRİ
Etkilenen Mahalleler : SELİMPAŞA MAH
Açıklama : YOL ÇÖKMESI SEBEBIYLE 150 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi : 2022-12-26 10:45:40.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 26.12.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe : ADALAR
Etkilenen Mahalleler : BURGAZADA MAH
Açıklama : İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi : 2022-12-26 12:34:55.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 26.12.2022 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe : MALTEPE
Etkilenen Mahalleler : ZÜMRÜTEVLER MAH,GÜLENSU MAH
Açıklama : İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE ŞEBEKE HATTI YENİLEMESİ
Başlama Tarihi : 2022-12-26 10:46:46.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 26.12.2022 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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