İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), su kesintisi yaşanacak ilçeleri ve suların saat kaçta geleceğini duyurdu. İstanbullular için İSKİ su kesintisi duyurularını haberimizde bir araya getirdik. İşte 26 Aralık Pazartesi İSKİ su kesintisi duyurusu...
26 ARALIK 2022 İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|BAŞAKŞEHİR
|Etkilenen Mahalleler
|:
|BAHÇEŞEHİR 2KISIM MAH
|Açıklama
|:
|İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
|Başlama Tarihi
|:
|2022-12-26 11:12:13.0
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 26.12.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|EYÜPSULTAN
|Etkilenen Mahalleler
|:
|ÇIRÇIR MAH
|Açıklama
|:
|İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE ŞEBEKE HATTI VANA MONTAJI/DEĞİŞİMİ
|Başlama Tarihi
|:
|2022-12-26 11:45:38.0
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 26.12.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|EYÜPSULTAN
|Etkilenen Mahalleler
|:
|RAMİ YENİ MAH
|Açıklama
|:
|İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE ŞEBEKE HATTI VANA MONTAJI/DEĞİŞİMİ
|Başlama Tarihi
|:
|2022-12-26 12:10:53.0
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 26.12.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|G.O.PAŞA
|Etkilenen Mahalleler
|:
|MERKEZ MAH
|Açıklama
|:
|İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
|Başlama Tarihi
|:
|2022-12-26 11:49:37.0
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 26.12.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|SİLİVRİ
|Etkilenen Mahalleler
|:
|SELİMPAŞA MAH
|Açıklama
|:
|YOL ÇÖKMESI SEBEBIYLE 150 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
|Başlama Tarihi
|:
|2022-12-26 10:45:40.0
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 26.12.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|ADALAR
|Etkilenen Mahalleler
|:
|BURGAZADA MAH
|Açıklama
|:
|İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
|Başlama Tarihi
|:
|2022-12-26 12:34:55.0
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 26.12.2022 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|MALTEPE
|Etkilenen Mahalleler
|:
|ZÜMRÜTEVLER MAH,GÜLENSU MAH
|Açıklama
|:
|İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE ŞEBEKE HATTI YENİLEMESİ
|Başlama Tarihi
|:
|2022-12-26 10:46:46.0
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 26.12.2022 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
YORUMLAR