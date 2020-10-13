İstanbul'da 6 motosiklet çaldığı iddia edilen 3 şüpheli tutuklandı

AA

Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 6-10 Ekim tarihleri arasında Beşiktaş, Kağıthane ve Sarıyer'den 6 motosikletin çalınması olayıyla ilgili çalışma başlattı.

Güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, tespit ettikleri şüpheliler Görkem A, Burak Ç. ve Ferhat K'yı gözaltına aldı.

Şüphelilerin çaldıkları motosikletlere "disk kilidi" takıp hem başka hırsızların çalmasını önledikleri, hem de polis ve vatandaşlardan motosikletin çalıntı olduğunu gizledikleri öğrenildi.

Çok sayıda "motosiklet hırsızlığı" suçundan kaydı bulunan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

Şüphelilerin motosikleti çalma anı güvenlik kameralarına da yansıdı. Görüntülerde başka bir motosikletle gelen iki şüpheliden birinin yol üzerinde bulunan bir motosikleti çaldığı ve ardından olay yerinden uzaklaştığı görülüyor.