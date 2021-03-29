İstanbul'da 60 yaş üzeri ve eşleri ile risk grubundaki bazı hastalar aşılanmaya başlandı

AA

Sağlık Bakanlığının aşılama takvimine göre, 60 yaş üzeri ve eşleri ile risk grubundaki morbid obez, malign tümörü olan kanser ve diyaliz hastaları, down sendromlular ve immuno supresif tedavi alanlar öncelikli aşı olmak için sisteme tanımlandı.

Bu kapsama giren vatandaşlar, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi ile Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi gibi kent genelinde randevu aldıkları sağlık kuruluşlarında aşılarını yaptırmaya başladı.

İlk doz aşısını olmak üzere Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne gelen Evren Temel, dün aşı randevusunu aldığı andan beri heyecanlı olduğunu dile getirdi.

Ümitli olduğunu vurgulayan Temel, "İyi ki bu aşı geldi. İyi ki oluyorum. Çok mutluyum. Bundan sonra ikinci dozu bekleyeceğim. Aşı olunmasını herkese öneriyorum. Aşı karşıtlığını da çok anlamış değilim. Bütün bilim adamları televizyonlarda, medyadan takip ettiğimiz kadarıyla zaten aşı olunmasını öneriyorlar. Ben de onun için koşa koşa geldim aşımı oldum." diye konuştu.

- "Dünyada bu aşıya ulaşmak isteyen, ulaşamayan milyonlarca insan var"

Aşı olmaya gelenler arasında yer alan 48 yaşındaki Burhan Aydın ise morbid obez hastası olduğunu ve tansiyon ile kronik kalp yetmezliği sorunları da bulunduğunu anlattı.

Kamu görevlisi olduğunu belirten Aydın, risk grubundaki kamu çalışanlarının idari izinli sayılmasına yönelik genelge sayesinde yaklaşık 1 yıldır evden çıkmadığını dile getirdi. Bunun kendileri için büyük ayrıcalık olduğunu vurgulayan Aydın, devlete bu imkanı sağladığı için teşekkürlerini iletti.

Aydın, dün haberleri okurken obez hastaların aşı olacağını öğrenir öğrenmez randevu aldığını aktararak, "Psikolojik olarak tabii ki aşı olmak bir ayrıcalık. Dünyada bu aşıya ulaşmak isteyen, ulaşamayan milyonlarca insan var." dedi.

İkinci doz aşısını olmak için sabırsızlıkla beklediğini anlatan Burhan Aydın, riskli gruptaki vatandaşların aşıları yapılırken, aile fertlerinin de bu aşıya dahil edilmesi talebini dile getirerek, "Çünkü 60 yaş ve üzerindekilerde bu sağlanıyor. En azından ailece güvende hissederdik. Kızımız var, her gün okula gidip geliyor. Bu olursa, bu tür durumdaki hastalar için ailece aşıya izin verilmesi güzel olur diye düşünüyorum." şeklinde konuştu.