İstanbul'da 600 öğrenciyle "100. yıl" yazılarak Cumhuriyet kutlandı İstanbul'da 600 lise öğrencisi, Cumhuriyet'in 100. yılı kapsamında yaptıkları koreografiyle "En Çok Çocukla Kuruluş Günü Numarası Oluşturma Rekoru"nu kırdı

Silivri Yusuf Sarıbekir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri çerçevesinde, kırmızı ve beyaz kıyafetler giyerek bahçede "100. yıl" yazısını oluşturdu.

Öğrenciler, Dünya Çocuk Rekorları hakemi huzurunda gerçekleştirdikleri koreografiyle "En Çok Çocukla Kuruluş Günü Numarası Oluşturma Rekoru"nu da kırdı.

Öğrenciler, çalışmalarıyla Dünya Çocuk Rekorları Kitabı'na girerken rekor hakem heyetinden avukat Uğur Demircan, belgeyi okul müdürüne verdi.