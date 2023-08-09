Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Gündem İstanbul'da 65 yaş üstü toplu taşıma hakkı kaldırılacak mı? İstanbul 65 yaş üzeri toplu taşıma...

        İstanbul'da 65 yaş üstü toplu taşıma hakkı kaldırılacak mı? İstanbul 65 yaş üzeri toplu taşıma...

        Sosyal medyada gündem olan 65 yaş üstü ücretsiz toplu taşıma hakkı ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Son aylarda ulaşım fiyatlarındaki artışlar nedeniyle İstanbullu vatandaşlar; 65 yaş üstü toplu taşıma hakkı kaldırılacak mı sorusunun yanıtı ile ilgili araştırmalar yapmaya başladı. Konuyla ilgili bugün İBB CHP Grup Sözcüsü Mesut Kösedağı, önemli bir açıklama yaptı. İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.08.2023 - 17:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Burdur'da 65 yaş üstü vatandaşlar ücretsiz toplu taşıma kullanma hakkının kaldırılmasının ardından İstanbul ve yurt genelindeki vatandaşlar; 65 yaş üstü ücretsiz toplu taşıma binme hakkı kaldırılıyor mu sorusunun cevabını aramaya başlamıştı. İşte, konuya ilişkin son bilgiler...

        2

        65 YAŞ ÜSTÜ ÜCRETSİZ ULAŞIM KALKTI MI, ÜCRETLİ Mİ OLACAK?

        65 yaş üzeri toplu taşımanın ücretsiz olması tartışması son dönemde artmaya başladı. Özellikle akaryakıt fiyatlarına gelen zamlar sonucunda birçok ilde toplu taşımanın 65 yaş üzerine ücretsiz olması gerektiği ifade edildi. Burdur’da ise 65 yaş üzeri ücretsiz toplu taşıma kaldırıldı. Karar 1 Ağustos tarihinden itibaren yürürlüğe girdi.

        *Söz konusu kararın Türkiye genelinde uygulanıp uygulanmayacağı ise henüz netlik kazanmadı.

        3

        İSTANBUL İÇİN İBB CHP GRUP SÖZCÜSÜ KÖSEDAĞI'DAN AÇIKLAMA

        İşte İBB CHP Grup Sözcüsü Mesut Kösedağı'nın konuyla ilgili resmi açıklaması; "İstanbul’da 65 yaş üstü vatandaşlarımızın ücretsiz taşıma hakkının iptali söz konusu değildir.

        İBB olarak 65 yaş üstü vatandaşlarımızın ücretsiz geçiş hakkını karşılamaya devam edeceğiz."

        4

        65 yaş üstü ücretsiz ulaşım hakkına dair Türkiye genelindeki son kararlar haberimizde yer alacak...

        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Fransa´da engelli bakımevinde yangın: Can kayıpları var
        Fransa´da engelli bakımevinde yangın: Can kayıpları var
        Suç örgütleri gözünü motosiklete dikti!
        Suç örgütleri gözünü motosiklete dikti!
        Bakan Yerlikaya'dan o trafik polisine yeni motosiklet!
        Bakan Yerlikaya'dan o trafik polisine yeni motosiklet!
        6 numara geliyor! Kanat transferi de yolda
        6 numara geliyor! Kanat transferi de yolda
        Yol kavgasından evlilik teklifi çıktı
        Yol kavgasından evlilik teklifi çıktı
        Kiracıya cinsel içerikli mesajlarla tehdit iddiası!
        Kiracıya cinsel içerikli mesajlarla tehdit iddiası!
        Takipçisini ifşa etti
        Takipçisini ifşa etti
        Galatasaray'ın transfer gündemi: Tete, Zaniolo, Tanganga
        Galatasaray'ın transfer gündemi: Tete, Zaniolo, Tanganga
        Hakim Ziyech bombası
        Hakim Ziyech bombası
        Taksi tarifesinde "zam" görüşmesi
        Taksi tarifesinde "zam" görüşmesi
        Covid-19'un yeni varyantı Eris hızla yayılıyor
        Covid-19'un yeni varyantı Eris hızla yayılıyor
        AK Parti'de kongre tarihi belli oldu
        AK Parti'de kongre tarihi belli oldu
        Instagram'da ayda 21 saat geçiriyoruz! Beyni nasıl etkiliyor?
        Instagram'da ayda 21 saat geçiriyoruz! Beyni nasıl etkiliyor?
        Messi ile kıyasladılar! 5 kişilik listede...
        Messi ile kıyasladılar! 5 kişilik listede...
        Zaynutdinov ve Eric Bailly atağı
        Zaynutdinov ve Eric Bailly atağı
        ABD'de 1,58 milyar dolarlık 'Mega Millions'ı bir kişi kazandı
        ABD'de 1,58 milyar dolarlık 'Mega Millions'ı bir kişi kazandı
        "Sahada Şampiyonlar Ligi takımı vardı"
        "Sahada Şampiyonlar Ligi takımı vardı"
        Vekalet savaşının yeni sahnesi... 
        Vekalet savaşının yeni sahnesi... 
        En yüksek fiyat artışı Türkiye'de
        En yüksek fiyat artışı Türkiye'de
        Zararına mevduat mı, kârına otomobil mi?
        Zararına mevduat mı, kârına otomobil mi?