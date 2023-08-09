İstanbul'da 65 yaş üstü toplu taşıma hakkı kaldırılacak mı? İstanbul 65 yaş üzeri toplu taşıma...

Burdur'da 65 yaş üstü vatandaşlar ücretsiz toplu taşıma kullanma hakkının kaldırılmasının ardından İstanbul ve yurt genelindeki vatandaşlar; 65 yaş üstü ücretsiz toplu taşıma binme hakkı kaldırılıyor mu sorusunun cevabını aramaya başlamıştı. İşte, konuya ilişkin son bilgiler...

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65 YAŞ ÜSTÜ ÜCRETSİZ ULAŞIM KALKTI MI, ÜCRETLİ Mİ OLACAK?

65 yaş üzeri toplu taşımanın ücretsiz olması tartışması son dönemde artmaya başladı. Özellikle akaryakıt fiyatlarına gelen zamlar sonucunda birçok ilde toplu taşımanın 65 yaş üzerine ücretsiz olması gerektiği ifade edildi. Burdur’da ise 65 yaş üzeri ücretsiz toplu taşıma kaldırıldı. Karar 1 Ağustos tarihinden itibaren yürürlüğe girdi.

*Söz konusu kararın Türkiye genelinde uygulanıp uygulanmayacağı ise henüz netlik kazanmadı.