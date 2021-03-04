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İstanbul'da 65 yaş üzeri vatandaşlar ile 20 yaş altı gençler ve çocuklar toplu ulaşım araçlarını kullanabilecek

İçişleri Bakanlığının, valiliklere gönderdiği "Risk Gruplarına Göre Alınacak Tedbirler" konulu genelgesi doğrultusunda İstanbul İl Hıfzıssıhha Meclisi de kontrollü normalleşme dönemine ilişkin alınan kararları duyurdu.

İstanbul'da 65 yaş üzeri vatandaşlar ile 20 yaş altı gençler ve çocuklar toplu ulaşım araçlarını kullanabilecek
AA

Karara göre, Sağlık Bakanlığınca Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde belirlenen kurallar ile maske, mesafe, temizlik kurallarına uymak kaydıyla hafta içi sokağa çıkma kısıtlaması saatleri 21.00-05.00 olarak belirlendi.

Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması cuma 21.00-cumartesi 05.00, cumartesi 21.00-pazartesi 05.00 saatleri arasında uygulanacak.

65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altı vatandaşlar için getirilen sokağa çıkma süreleri 3 saatten 4 saate yükseltildi. 65 yaş ve üzeri 10.00-14.00, 20 yaş altı 14.00-18.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek. 65 yaş üzeri vatandaşlar ile 20 yaş altı gençler ve çocuklar toplu ulaşım araçlarını kullanabilecek.

Sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve bunların üst kuruluşları ile birlikler ve kooperatiflerin genel kurul dahil yapacakları etkinliklere, kişi başına minimum 8 metrekare alan ayırmak ve katılımcı sayısı 300'ü geçmemek üzere izin verilecek.

Nikah ve nikah merasimi şeklindeki düğünlerde kişi başına minimum 8 metrekare alan ayrılacak ve katılımcı sayısı 50'yi geçmemek ve 1 saatle sınırlı olmak üzere izin verilecek.

Restoran, lokanta, kafeterya, tatlıcı, pastane, kıraathane, çay bahçesi gibi yeme-içme yerleri 07.00-19.00 saatleri arasında faaliyet gösterecek. Bu iş yerleri, Sağlık Bakanlığının Salgın Yönetimi Çalışma Rehberinde masa sandalye arasında bırakılması öngörülen mesafeye uymak kaydıyla açık ve kapalı alanlar için ayrı ayrı olacak şekilde yüzde 50 kapasite ile çalışacak.

Mekanda bulunabilecek masa-koltuk sayısı ve aynı anda bulunabilecek azami kişi sayısı tespit edilecek. Yeme-içme yerleri, 19.00-21.00 saatleri arasında paket servisi veya gel-al şeklinde, 21.00-24.00 saatleri arasında sadece paket servis şeklinde hizmet verebilecek.

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