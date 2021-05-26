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İBB Meclisi'nde, 66 bin servis aracının toplu ulaşımda değerlendirilmesi teklifi kabul edildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi'nde AK Parti ve MHP'nin, İETT'nin 31 Ağustos 2021'e kadar ilave 250 yeni hat oluşturması ve 66 bin servis aracının da sözleşme imzalanarak toplu taşımaya katılması için verdiği teklif karar, mecliste oy çokluğu ile kabul edildi

İstanbul'da 66 bin servis toplu ulaşımda kullanılacak - Haberler
İstanbul'da 66 bin servis toplu ulaşımda kullanılacak
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AA

İBB Mayıs ayı meclis toplantısı Yenikapı Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezinde Meclis 2. Başkanvekili Ömer Faruk Kalaycı başkanlığında gerçekleştirildi.

AA'nın haberine göre, İETT'nin 2020 Yılı Faaliyet Raporu görüşmeleri öncesinde meclise teklif karar sunan AK Parti Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz, Kovid-19 salgını döneminde İstanbul trafiğinin vatandaşlar açısından çekilmez bir hal aldığını belirterek, vaka artışları sebebiyle de can kayıplarının yaşandığını söyledi.

İBB yönetiminin bugüne kadar ulaşımı ve toplu taşımayı rahatlatmak konusunda yetersiz bir performans gösterdiğini öne süren Türkyılmaz, şöyle konuştu:

"Her otobüs durağını "Fazilet Durağı" kabul eden bir anlayışa karşı artık inisiyatif alma vakti gelmiştir. Bu sebeple, 31 Ağustos 2021 tarihine kadar geçerli olmak üzere, İETT'nin ilave 250 adet yeni hattı ihdas ederek faaliyete geçirmesi, toplu ulaşımı rahatlatmak için salgın şartları sebebiyle faaliyet gösteremeyen ve ekonomik darboğazda olan 66 bin servis aracıyla toplu taşıma hizmetleri için sözleşme imzalanması, bu suretle İstanbul trafiğine bu servislerin geçici olarak entegre edilmesini ‘teklif karar’ olarak gündeme alınmasını ve oylanmasını teklif ediyoruz."

CHP Grup Sekreteri Mesut Kösedağı ise meclis usulleri gereği teklif kararın meclisin ilk günü gündeme getirilebileceğini öne sürerek, önergenin haziran ayında oylanmasını istedi.

Tekrar söz alan Türkyılmaz ise meselenin bir usul kuralına kadar indirgenemeyecek kadar önemli olduğunu vurgulayarak, İstanbulluların sağlıkları için inisiyatif aldıklarını, Millet İttifakı'nın da buna katkı sağlamasını talep etti.

Konuşmaların ardından teklif karar, AK Parti ve MHP'li üyelerin kabul oylarıyla oy çokluğu ile kabul edildi.

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