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Haberler Gündem İstanbul'da 7 ilçede su kesintisi! İSKİ arıza duyuruları ile 22 Haziran Çarşamba İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
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İstanbul'da 4 ilçede su kesintisi! 22 Haziran İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler açıklandı. İstanbul Avrupa ve Anadolu Yakası'nda meydana gelecek su kesintileri İSKİ arıza duyuruları ile belli oldu. İstanbullular "22 Haziran bugün İstanbul'da sular ne zaman gelecek?" Sorusuna yanıt arıyorlar. İşte İşte 22 Haziran Çarşamba İSKİ su kesintisi duyuruları...

İstanbul'da 7 ilçede su kesintisi! İSKİ arıza duyuruları ile 22 Haziran Çarşamba İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), İstanbul'da bugün hangi ilçelerde su kesintisi yaşanacağını ve suların ne zaman geleceğini paylaştı. İSKİ duyurularına göre; İstanbul'da 7 ilçede su kesintisi yaşanacak. Peki, İstanbul su kesintisi yaşanacak ilçeler hangileri? İstanbul'da sular ne zaman gelecek, kesinti ne kadar sürecek? İşte 22 Haziran Pazartesi İSKİ su kesintisi duyuruları...

22 HAZİRAN İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI

Arıza Kesinti
İlçe : B.Çekmece
Etkilenen Mahalleler : Mimarsinan Mah,Sinanoba Mah,Ekinoba Mah,Mimaroba Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 22.06.2022 10:06
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 22.6.2022 tarihinde saat 16:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Başakşehir
Etkilenen Mahalleler : İkitelli Osb
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 21.06.2022 20:47
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 22.6.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Başakşehir
Etkilenen Mahalleler : Şahintepe Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 22.06.2022 08:06
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 22.6.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Sarıyer
Etkilenen Mahalleler : Fatih Sultan Mehmet Mah,Baltalimanı Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 22.06.2022 03:15
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 22.6.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Sultanbeyli
Etkilenen Mahalleler : Hamidiye Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 22.06.2022 10:10
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 22.6.2022 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Silivri
Etkilenen Mahalleler : Çanta Sancaktepe Mah
Arıza Sebebi : 200 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 22.06.2022 09:19
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 22.6.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Silivri
Etkilenen Mahalleler : Gümüşyaka Mah
Arıza Sebebi : 200 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 22.06.2022 10:05
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 22.6.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Zeytinburnu
Etkilenen Mahalleler : Kazlıçeşme Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 22.06.2022 09:03
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 22.6.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Çatalca
Etkilenen Mahalleler : Oklalı Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 22.06.2022 09:50
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 22.6.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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