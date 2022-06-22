İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), İstanbul'da bugün hangi ilçelerde su kesintisi yaşanacağını ve suların ne zaman geleceğini paylaştı. İSKİ duyurularına göre; İstanbul'da 7 ilçede su kesintisi yaşanacak. Peki, İstanbul su kesintisi yaşanacak ilçeler hangileri? İstanbul'da sular ne zaman gelecek, kesinti ne kadar sürecek? İşte 22 Haziran Pazartesi İSKİ su kesintisi duyuruları...

22 HAZİRAN İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI

Arıza Kesinti İlçe : B.Çekmece Etkilenen Mahalleler : Mimarsinan Mah,Sinanoba Mah,Ekinoba Mah,Mimaroba Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 22.06.2022 10:06 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 22.6.2022 tarihinde saat 16:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Başakşehir Etkilenen Mahalleler : İkitelli Osb Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 21.06.2022 20:47 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 22.6.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Başakşehir Etkilenen Mahalleler : Şahintepe Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 22.06.2022 08:06 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 22.6.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Sarıyer Etkilenen Mahalleler : Fatih Sultan Mehmet Mah,Baltalimanı Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 22.06.2022 03:15 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 22.6.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Sultanbeyli Etkilenen Mahalleler : Hamidiye Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 22.06.2022 10:10 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 22.6.2022 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Silivri Etkilenen Mahalleler : Çanta Sancaktepe Mah Arıza Sebebi : 200 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 22.06.2022 09:19 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 22.6.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Silivri Etkilenen Mahalleler : Gümüşyaka Mah Arıza Sebebi : 200 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 22.06.2022 10:05 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 22.6.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Zeytinburnu Etkilenen Mahalleler : Kazlıçeşme Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 22.06.2022 09:03 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 22.6.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.