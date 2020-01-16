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İstanbul'da 7 ilçede yapılan uyuşturucu operasyonunda 13 kişi tutuklandı

İstanbul'da iki haftada düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 15 kişiden 13'ü tutuklandı. Yapılan aramalarda içinde uyuşturucu olan bir kasa, polis ekipleri tarafından elektrikli matkapla delinerek açıldı. Şüphelilerin cevizlerin içine uyuşturucu saklaması ise ekipleri şaşkına çevirdi

uyuşturucu
AA

İstanbul'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uluslararası bağlantısı olan bazı suç örgütlerinin yurt dışından gelen ve yurt içinde üretilen yüklü miktarda uyuşturucuyu piyasaya süreceği istihbaratı üzerine çalışma başlattı.

7 İLÇEDE 9 OPERASYON GERÇEKLEŞTİ

Küçükçekmece, Büyükçekmece, Esenyurt, Avcılar, Gaziosmanpaşa, Şişli ve Bakırköy'de iki haftada düzenlenen 9 operasyonda, 1'i yabancı uyruklu 15 kişi gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda, 70 kilogram eroin, 182 kilo 500 gram skunk, 24 kilogram metamfetamin, 236 bin ecstasy hap, 2 kilogram kokain, 7 bin 500 kaptagon hap, 70 kilo uyuşturucu yapımında kullanılan kimyasal madde ele geçirildi.

CEVİZLERİN İÇİNE SAKLAMIŞLAR

Aynı zamanda 3 tabanca, 31 mermi, 5 hassas terazi, 1 ambalaj makinesi ve çok sayda uyuşturucu yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi. Şüphelilerin uyuşturucuları ceviz kabuklarının içinde saklaması ekipleri şaşkına çevirdi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 13'ü tutuklanırken 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

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