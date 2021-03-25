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İstanbul'da 750 minibüs ve 250 taksi dolmuşun taksiye dönüştürülmesi teklifi, alt komisyona sevk edildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME),750 minibüs ve 250 taksi dolmuşun taksiye dönüştürülmesi teklifini reddederek, konuya ilişkin önergeyi alt komisyona sevk etti.

İstanbul'da 750 minibüs ve 250 taksi dolmuşun taksiye dönüştürülmesi teklifi, alt komisyona sevk edildi
AA

İBB UKOME toplantısı, Yenikapı Dr. Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Toplantıda, Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün 750 minibüs ve 250 taksi dolmuşun taksiye dönüştürülmesi teklifi bir kez daha ele alındı.

Toplantı öncesi gösteri merkezi önünde çok sayıda esnaf beklerken, dönüşüm teklifi çeşitli esnaf odası temsilcileri, belediye yetkilileri ve bakanlık temsilcileri tarafından tartışıldı.

- İTEO, dönüşüme karşı

Toplantıda konuşan İstanbul Taksiciler Esnaf Odası (İTEO) Başkanı Hüseyin Aksu, dönüşümün, kanun, yönetmelik ve hukuka aykırı olduğunu savunarak, minibüslerin dönüşümünün taksici esnafına zarar verdiğini öne sürdü. Aksu, minibüslerin toplu ulaşım aracı olduğunu belirterek, bu sebeple taksiye dönüşümlerine karşı olduklarını kaydetti.

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Orhan Demir, alt komisyonda teknik çalışmaların yapıldığını ve Danıştay kararına göre hukuki bir sıkıntı bulunmadığını ifade ederek, alt komisyonda hazırlanan çalışmada İTEO'nun da imzasının bulunduğunu dile getirdi.

Demir'e cevap veren Aksu, attıkları imzanın toplantıya katılım tutanak imzası olduğunu ifade ederek, herhangi bir karara katılım imzası olmadığını söyledi.

- Taksi dolmuşçular, dönüşümün bir an önce olmasını istiyor

Taksi Dolmuşçuları Derneği Başkanı Mehmet Ayvaz ise taksi dolmuşların geçmişte taksi olarak hizmet verdiğini, metro ve Marmaray gibi toplu ulaşım araçlarının artması sonucu esnafın iş yapamadığını anlatarak, dönüşümün bir an önce tamamlanmasını talep etti.

Bakanlık temsilcileri tarafından Planlama ve Hukuk komisyonlarının çalışmasının devam ettiği belirtilerek, hukuki olarak ileride daha büyük sıkıntılar doğurmaması için konunun alt komisyonda görüşülmeye devam etmesi istendi. Önerge ile ilgili iki farklı oylama yapıldı.

Önerge geldiği şekliyle oy çokluğu ile reddedilirken, Hukuk Komisyonu'nda yeniden değerlendirilmesi için alt komisyona sevk edilmesi teklifi oy birliği ile kabul edildi.

- Kararı protesto eden esnaf, minibüsünü yaktı

Bu arada, önergenin alt komisyona sevk kararı, gösteri merkezi önünde bekleyen minibüsçüler tarafından protesto edildi.

Bir minibüs şoförü, aracını gösteri merkezi önüne çekerek, ayna ve camını kırdıktan sonra yakmaya çalıştı.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürürken, çevik kuvvet ekipleri güvenlik önlemi aldı.

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