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9 MART İSKİ SON DAKİKA ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI
Arıza Kesinti İlçe : Ataşehir Etkilenen Mahalleler : Küçükbakkalköy Mah Arıza Sebebi : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 09.03.2022 08:12 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 9.3.2022 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti İlçe : Başakşehir Etkilenen Mahalleler : Bahçeşehir 2Kısım Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 09.03.2022 10:07 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 9.3.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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03
Arıza Kesinti İlçe : Beykoz Etkilenen Mahalleler : Anadolu Kavağı Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 09.03.2022 09:20 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 9.3.2022 tarihinde saat 12:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti İlçe : Beylikdüzü Etkilenen Mahalleler : Yakuplu Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 09.03.2022 09:01 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 9.3.2022 tarihinde saat 11:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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04
Arıza Kesinti İlçe : Fatih Etkilenen Mahalleler : Hırka-İ Şerif Mah Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Dezenfekte Edilmesi Başlama Tarihi : 09.03.2022 10:05 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 9.3.2022 tarihinde saat 11:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti İlçe : Sancaktepe Etkilenen Mahalleler : Safa Mah,Mevlana Mah Arıza Sebebi : Şebeke Hattına Debimetre Montajı Başlama Tarihi : 09.03.2022 10:21 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 9.3.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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05
Arıza Kesinti İlçe : Sarıyer Etkilenen Mahalleler : Rumelifeneri Mah,Sarıyer Yenimahalle Mah,Zekeriyaköy Mah,Garipçe Mah,Maden Mah,Rumeli Kavağı Mah Arıza Sebebi : Elektrik Enerjisi Problemi Açıklama : Sarıyer Maden Terfi Merkezinde Trafo Bakım Çalışması Sebebiyle İşletme Dışı Kalmıştır. Başlama Tarihi : 09.03.2022 09:34 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 9.3.2022 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti İlçe : Silivri Etkilenen Mahalleler : Selimpaşa Mah Arıza Sebebi : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 09.03.2022 09:48 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 9.3.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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