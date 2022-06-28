İstanbul'da meydana gelen su kesintileri İstanbulluların gündeminde yer alıyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi İSKİ tarafından duyurulan su kesintisi açıklamalarına göre bugün İstanbul'da 8 ilçede su kesintisi yaşanacak. İşte 28 Haziran Salı İSKİ su kesintisi ve arıza duyuruları
28 HAZİRAN İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Arnavutköy
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Yavuz Selim Mah
|Arıza Sebebi
|:
|Şebeke Hattı Deplase Çalışması
|Başlama Tarihi
|:
|28.06.2022 09:48
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 28.6.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Beyoğlu
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Sururi Mehmet Efendi Mah,Kocatepe Mah,Şehit Muhtar Mah,Çukur Mah,Bülbül Mah,Bostan Mah,Kamer Hatun Mah,Kalyoncu Kulluğu Mah
|Arıza Sebebi
|:
|150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|28.06.2022 10:48
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 28.6.2022 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Esenler
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Kazım Karabekir Mah
|Arıza Sebebi
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|28.06.2022 09:36
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 28.6.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Kağıthane
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Çeliktepe Mah
|Arıza Sebebi
|:
|Şebeke Hattı Branşman Bağlantısı
|Başlama Tarihi
|:
|28.06.2022 10:41
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 28.6.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Maltepe
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Zümrütevler Mah
|Arıza Sebebi
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|28.06.2022 09:45
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 28.6.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Maltepe
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Bağlarbaşı Mah,Yalı Mah,Feyzullah Mah
|Arıza Sebebi
|:
|500 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası
|Açıklama
|:
|Maltepe-Bağlarbaşı 500 Lük İsale Hattında Arıza Giderme Çalışmaları Yapılmaktadır.
|Başlama Tarihi
|:
|28.06.2022 10:16
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 28.6.2022 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Pendik
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Esenler Mah
|Arıza Sebebi
|:
|Şebeke Hattı Branşman Bağlantısı
|Başlama Tarihi
|:
|28.06.2022 10:16
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 28.6.2022 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Sultanbeyli
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Orhangazi Mah,Hamidiye Mah,Akşemsettin Mah
|Arıza Sebebi
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|28.06.2022 08:31
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 28.6.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Silivri
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Selimpaşa Mah
|Arıza Sebebi
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|28.06.2022 01:47
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 28.6.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Silivri
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Çanta Sancaktepe Mah
|Arıza Sebebi
|:
|150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|28.06.2022 09:53
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 28.6.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Silivri
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Alipaşa Mah
|Arıza Sebebi
|:
|150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|28.06.2022 10:21
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 28.6.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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