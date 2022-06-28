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Haberler Gündem İstanbul'da 8 ilçede su kesintisi! İSKİ duyurdu: İstanbul'da su kesintisi ne zaman bitecek? 28 Haziran İSKİ su kesintisi ve arıza duyuruları
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İstanbul su kesintisi ne zaman bitecek? 28 Haziran İSKİ arıza ile İstanbul su kesintisi olan ilçeler

İstanbul'da su kesintisi yaşanacak olan ilçeler ve mahalleler İSKİ arıza duyuruları ile belli oldu. Vatandaşlar "İstanbul'da su kesintisi ne zaman bitecek?" sorusu İSKİ su kesintisi açıklamalarıyla yanıt buldu. İşte 28 Haziran İSKİ su kesintisi ve arıza duyuruları

İstanbul'da 8 ilçede su kesintisi! İSKİ duyurdu: İstanbul'da su kesintisi ne zaman bitecek? 28 Haziran İSKİ su kesintisi ve arıza duyuruları

İstanbul'da meydana gelen su kesintileri İstanbulluların gündeminde yer alıyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi İSKİ tarafından duyurulan su kesintisi açıklamalarına göre bugün İstanbul'da 8 ilçede su kesintisi yaşanacak. İşte 28 Haziran Salı İSKİ su kesintisi ve arıza duyuruları

28 HAZİRAN İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI

Arıza Kesinti
İlçe : Arnavutköy
Etkilenen Mahalleler : Yavuz Selim Mah
Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Deplase Çalışması
Başlama Tarihi : 28.06.2022 09:48
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 28.6.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Beyoğlu
Etkilenen Mahalleler : Sururi Mehmet Efendi Mah,Kocatepe Mah,Şehit Muhtar Mah,Çukur Mah,Bülbül Mah,Bostan Mah,Kamer Hatun Mah,Kalyoncu Kulluğu Mah
Arıza Sebebi : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 28.06.2022 10:48
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 28.6.2022 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Esenler
Etkilenen Mahalleler : Kazım Karabekir Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 28.06.2022 09:36
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 28.6.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Kağıthane
Etkilenen Mahalleler : Çeliktepe Mah
Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Branşman Bağlantısı
Başlama Tarihi : 28.06.2022 10:41
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 28.6.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Maltepe
Etkilenen Mahalleler : Zümrütevler Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 28.06.2022 09:45
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 28.6.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Maltepe
Etkilenen Mahalleler : Bağlarbaşı Mah,Yalı Mah,Feyzullah Mah
Arıza Sebebi : 500 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası
Açıklama : Maltepe-Bağlarbaşı 500 Lük İsale Hattında Arıza Giderme Çalışmaları Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 28.06.2022 10:16
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 28.6.2022 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Pendik
Etkilenen Mahalleler : Esenler Mah
Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Branşman Bağlantısı
Başlama Tarihi : 28.06.2022 10:16
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 28.6.2022 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Sultanbeyli
Etkilenen Mahalleler : Orhangazi Mah,Hamidiye Mah,Akşemsettin Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 28.06.2022 08:31
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 28.6.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Silivri
Etkilenen Mahalleler : Selimpaşa Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 28.06.2022 01:47
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 28.6.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Silivri
Etkilenen Mahalleler : Çanta Sancaktepe Mah
Arıza Sebebi : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 28.06.2022 09:53
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 28.6.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Silivri
Etkilenen Mahalleler : Alipaşa Mah
Arıza Sebebi : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 28.06.2022 10:21
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 28.6.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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