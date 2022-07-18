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Haberler Gündem 3. Sayfa İstanbul'da ağaç aracın üzerine devrildi
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İstanbul'da cami bahçesindeki ağaç otomobilin üzerine çöktü

İstanbul Üsküdar'da Doğancılar Çakırcı Hasan Paşa Camii'nin bahçesindeki ağaç, önce duvarın üzerine sonra da sokakta bulunan otomobilin üzerine devrildi

İstanbul'da ağaç aracın üzerine devrildi
DHA

İstanbul'da cami bahçesindeki ağaç kökünden kırılarak duvarın üstüne, sonra da park halindeki otomobilin üzerine devrildi.

Üsküdar ilçesi Aziz Mahmut Hüdayi Mahallesi Ramazanoğlu Sokak'ta caminin bahçesinde bulunan ağaç saat 06.00 sıralarında devrildi. Doğancılar Çakırcı Hasan Paşa Camii'nin içerisindeki ağaç kökünden kırılarak önce duvarın üstüne, daha sonra da sokakta bulunan park halindeki otomobilin üzerine devrildi.

2 SAATLİK ÇALIŞMA İLE YOL AÇILDI

Sabah saatlerinde gürültüyü duyan çevre sakinleri, durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Polis ekipleri sokağın giriş ve çıkışını kapatarak güvenlik önlemi aldı. İtfaiye ekipleri devrilen ağacı motorlu testere ile keserek parçalara ayırdı. Ekipler, yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından ağacı kaldırırken, yol yeniden ulaşıma açıldı.

'BÜYÜK BİR GÜRÜLTÜYLE UYANDIM'

Görgü tanığı Berker Can, "Sabah büyük bir gürültü sesiyle uyandım. Sokağa geldim ağaç devrilmiş. Benim aracım da buradaydı. Koştum geldim buraya aracıma baktım ama bir şey olmamış ama ileride bir araç zarar görmüş. Onun dışında pek bir hasar yok. Yaralı ve can kaybı yok. Maddi bir hasar var" dedi.

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