Olay Merkez Mahallesi İdrisköşkü Caddesi'ndeki bir hamamın alt katındaki sauna kısmında yaşandı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangının kısa sürede büyümesiyle, hamam yetkililerce boşaltıldı. Daha sonra hamam çalışanları ile çevredeki vatandaşlar yangına müdahale etti. İhbar üzerine olay yerine gelen çok sayıda itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alınarak söndürdü.

"İTFAİYEYİ BEKLERKEN MÜDAHALE ETMEYE ÇALIŞTIK"

Yangının ilk görgü tanıklarından İhsan Atılan, "Ben Pierre Loti'ye doğru geliyordum. Baktım burda küçük bir duman çıkmaya başladı. Bende geri döndüm, ispak görevlisinin de dikkatini duman çekmiş. O da demirle çökmeye çalışıyordu. Üste de bir kaç kişi vardı. İçerde üste insanlar vardı. Bizde korktuk itfaiyeyi aradık. İtfaiyeyi beklerken müdahale etmeye çalıştık ama hiçbir şeyimiz yoktu. İçerdikleri arka taraftan çıkartmışlar. Alevler çıktı sonra işte itfaiye geldi" dedi.

Herhangi bir yaralanma ve can kaybının bulunmadığı olayda, hamamda maddi hasar oluştu.