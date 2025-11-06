Habertürk
        Haberler Gündem İstanbul İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 76'ya çıktı | Son dakika haberleri

        İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 76'ya çıktı

        İstanbul'da, haftanın dördüncü iş gününde akşam saatlerinde ana arter, cadde ve yollardaki trafik yoğunluğu yüzde 76'ya ulaştı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2025 - 20:13 Güncelleme: 06.11.2025 - 20:13
        İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu
        Kentte mesai bitimiyle başlayan trafik yoğunluğu, Anadolu ve Avrupa yakalarında ulaşımda aksamalara neden oldu.

        15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne bağlanan yollarda araçlar güçlükle ilerliyor.

        Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolunun Okmeydanı ve Mecidiyeköy mevkilerinde, TEM Otoyolu'nda ise Seyrantepe'deki Büyükdere Caddesi Sarıyer yönünde ve Levent TEM katılım yollarında yoğunluk yaşanıyor.

        Karaköy ve Beşiktaş Meydanı arasındaki sahil yolu ve Barbaros Bulvarı'nda yoğunluk gözleniyor.

        Cevizlibağ D-100 kara yolu Ankara ve Edirne istikametinde çift yönlü trafik yoğunluğu bulunuyor.

        D- 100 kara yolunun Edirne istikametinde Parseller'den başlayan trafik yoğunluğu Haramidere'ye kadar sürüyor.

        Topkapı istikametindeyse Büyükçekmece-Beylikdüzü arasında ve Avcılar Merkez'den Küçükçekmece'ye kadar hafif yoğunluk görülüyor.

        Haliç Köprüsü'nde de araçlar yavaş ilerliyor.

        Anadolu Yakası'nda, D-100 kara yolunda Ataşehir'den Kartal'a kadar aralıklarla yoğun trafik yaşanırken, Caddebostan Sahili'nden Maltepe'ye kadar olan kısımda hafif yoğunluk gözleniyor.

        TEM Otoyolu'nda Sancaktepe ile Sultanbeyli arasında trafiğin yoğun olduğu görülüyor.

        Şile Otoyolu'nda da Ümraniye ile Üsküdar arasında yoğunluk yaşanıyor.

        Toplu ulaşım araçlarını kullananlar ise metrobüs, otobüs, metro ve tramvay istasyonlarının aktarma noktaları olan Zeytinburnu, Cevizlibağ, Mecidiyeköy, Zincirlikuyu ve Altunizade istasyonlarında yoğunluk oluşturdu.

        İstanbul Büyükşehir Belediyesinin Cep Trafik uygulaması verilerine göre, kent genelindeki trafik yoğunluğu Avrupa Yakası'nda yüzde 78, Anadolu Yakası'nda yüzde 72, kent genelinde ise yüzde 76 ölçüldü.

        Fotoğraf: AA, temsilidir.

