İstanbul'da alt geçidi kapatıp drift yapan sürücüler yakalandı

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Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı Sivil Trafik Ekipler Amirliği, Güngören'de asker uğurlama konvoyundaki bazı araç sürücülerinin alt geçidi trafiğe kapatıp drift yaparak trafiği tehlikeye düşürmelerine ilişkin görüntülerin sosyal medyada yer alması üzerine çalışma başlattı.

Görüntüleri inceleyen polis, plakalarını belirlediği araç sürücüleri M.S.A, M.M, A.Y, E.K. ve E.E.E'yi yakaladı.

Sürücü M.S.A. ve M.M'ye karayolu üzerinde zorunlu haller dışında duraklamak veya park etmekten 132'şer lira, sürücü A.Y. zorunlu haller dışında duraklamak veya park etmekten 132, ses müzik cihazlarını yönetmelikte belirtilen şartlar dışında bulundurmak ve bu cihazları kamunun rahat ve huzurunu bozacak şekilde kullanmaktan 132 olmak üzere toplamda 264 lira para cezası kesildi.

Sürücü E.K'ye de zorunlu haller dışında duraklamak veya park etmekten 132, sürücü belgelerinin sınıfına göre sürmeye yetkili olmadıkları araçları sürmesinden bin 228 olmak üzere toplam bin 360 lira, sürücü E.E.E'ye ise driftten 6 bin 141, araçları, kamunun rahat ve huzurunu bozacak veya kişilere zarar verecek şekilde saygısızca sürmekten 132, sürücü belgesini yanında bulundurmamak ve yetkililerin her isteyişinde göstermemekten 288 lira olmak üzere toplam 6 bin 561 lira ceza uygulandı.

Ayrıca E.E.E'nin aday sürücü olması ve sürücü belge puanının 75 puanı aşması nedeniyle sürücü belgesinin daimi olarak iptal edildiği bildirildi.

Sürücülerden E.E.E, hakkında adli işlem yapılmak üzere Bahçelievler Polis Merkezi Amirliğine sevk edildi.