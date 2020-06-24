İstanbul'da aralıklı olarak yağış etkili oluyor

Eczacılık fakültesi mezunu öğrencileri meslek yeminini video ile yaptı - SİVAS

AA

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Uyarı Merkezinin uyarısının ardından parçalı, yer yer çok bulutlu olan bölgede öğle saatlerinden sonra aralıklı olarak yağış görülüyor.

Kentte Zeytinburnu, Bağcılar, Güngören ve Esenler'de sağanak etkili olurken, Kadıköy, Üsküdar ve Beyoğlu'nda da aralıklarla hafif şekilde yağmur yağıyor.

Bağcılar Yenimahalle'de bir halk otobüsü hareket halindeyken yolda çökme meydana geldi. Yolda oluşan çukura düşen otobüs, itfaiyeye ait vinç yardımıyla kurtarıldı.