İstanbul'da aranan 602 şüpheli yakalandı 0:00 / 0:00

AA

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, dün 21.30-23.00 saatlerinde kent genelinde 185 noktada, 2113 personel, 1 polis helikopteri ve 2 Deniz Limanı Şube botunun desteğiyle, sabit yol uygulaması şeklinde denetim gerçekleştirildi.

Denetimlerde, 167 bin 513 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapılırken, çeşitli suçlardan aranan 602 zanlı ile yoklama kaçağı 304 kişi yakalandı.

Aramalarda, 47 ruhsatsız tabanca ve tüfek, 4 kurusıkı tabanca ve 156 fişek, 18 kilo 942 gram uyuşturucu, 618 uyuşturucu hap, uyuşturucu yapımında kullanılan maddeler, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği belirlenen 100 dolar ve 14 bin 250 lira ele geçirildi.

AA'nın haberine göre; uygulamada, 6 iş yeri ve 49 kişi hakkında idari işlem yapıldı.

Uygulama kapsamında 25 bin 993 araç ve 1180 motosiklet kontrol edildi. 1049 araç ve motosiklet ile 28 sürücüye ilişkin işlem yapıldı, 1 araç trafikten men edildi, toplam 101 bin 530 lira trafik cezası uygulandı.

Denetimlerde, 38 yabancı uyruklu, sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezine gönderildi.

Ayrıca günübirlik ev kiralayan 287 işletmeye ait 1260 yer denetlendi, bu kapsamda 28 işletmeye 310 bin 363 lira idari ceza verildi.