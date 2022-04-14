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Haberler Gündem Güvenlik İstanbul'da aranan 648 zanlı yakalandı
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İstanbul'da asayiş uygulamaları: 648 zanlı yakalandı

İstanbul'da gerçekleştirilen "Yeditepe Huzur" asayiş uygulamasında, çeşitli suçlardan aranan 648 şüpheli gözaltına alındı

İstanbul'da aranan 648 zanlı yakalandı
İstanbul'da aranan 648 zanlı yakalandı
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AA

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince dün kent genelinde 165 noktada 1892 personel, bir polis helikopteri ve 2 Deniz Limanı Şube botu katılımıyla 21.00-23.00 saatlerinde sabit yol uygulaması şeklinde "Yeditepe Huzur" uygulaması gerçekleştirildi.

Denetimlerde 161 bin 152 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapılırken çeşitli suçlardan aranan 648 zanlı ile yoklama kaçağı 346 kişi yakalandı.

AA'nın haberine göre; aramalarda 55 ruhsatsız tabanca ve tüfek, 6 kurusıkı tabanca ve 499 fişek, 1 kilo 994,71 gram uyuşturucu madde, 155 uyuşturucu hap, 3 kök Hint keneviri, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 2 bin 660 lira ele geçirildi.

Uygulamada 4 umuma açık yer denetlenirken, 57 kişiye işlem yapılarak 20 bin 563 lira idari para cezası kesildi. Uygulama kapsamında 24 bin 450 araç ve 1172 motosiklet kontrol edildi, 1074 araç ve motosiklet ile 30 sürücüye işlem yapıldı. 8 araç trafikten men edilerek toplam 225 bin 298 lira trafik cezası uygulandı. Kent genelinde yapılan uygulamada, 70 litre de kaçak içki ele geçirildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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